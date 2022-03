Putin już nie pomoże? Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: wieść o nowym wojsku roznosi się lotem błyskawicy

Od początku agresji Rosji na Ukrainę wszyscy z uwagą obserwują zachowania Prezydenta Białorusi. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest przewidywany udział wojsk białoruskich w operacji przeciwko Ukrainie.

Chociaż minął już blisko miesiąc od początku agresji, wciąż nie stwierdzono obecności białoruskich wojsk operacyjnych na terytorium Ukrainy. Co jednak wcale nie wyklucza ich udziału w ataku na sąsiada. I z tego na pewno powodu Sztab Generalny Ukrainy w strefie przygranicznej, szczególnie na kierunku Brześć, Lwów utrzymuje wydzielone wojska gotowe do reagowania. Jakby przez „przypadek” przyszło do głowy Łukaszence odcinanie Ukrainy od połączeń z Europą Zachodnią.