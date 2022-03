Ukraina podała nowe dane o stratach Rosjan. Tysiące zabitych żołnierzy, setki zniszczonych czołgów

Ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy zamieściło podsumowanie strat, jakie Rosjanie ponieśli na Ukrainie od 24 lutego. Z informacji wynika, że do 18 marca rosyjska armia straciła około 14,4 tys. żołnierzy (oprócz zabitych do tej liczby włączają się ranni i wzięci do niewoli), 466 czołgów, 1470 bojowych pojazdów opancerzonych, 213 systemów artyleryjskich, 72 wyrzutni, 44 systemy obrony przeciwlotniczej, 95 samolotów oraz 115 helikopterów i wiele innego sprzętu.

W środę sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że w sumie 40 proc. jednostek wroga walczących w wojnie na Ukrainie zostało zniszczonych lub utraciło zdolność bojową.

Strona rosyjska rzadko informuje o swoich stratach poniesionych w wojnie. Ostatnie dane na ten temat podała 2 marca. Rosyjski resort obrony przekazał wtedy, że zginęło 498 żołnierzy, a ponad 1597 zostało rannych.

Wywiad USA: Przytłaczające straty Rosji

Amerykański wywiad szacował niedawno, że w ciągu blisko trzech tygodni działań zbrojnych na Ukrainie zginęło około 7 tysięcy rosyjskich żołnierzy. To więcej niż łączna liczba żołnierzy amerykańskich zabitych w ciągu 20 lat w Iraku i Afganistanie. Liczba zgonów Rosjan została oszacowana na podstawie doniesień medialnych, ukraińskich oficjalnych danych (prawdopodobnie zawyżonych), rosyjskich oficjalnych danych (prawdopodobnie znacznie zaniżonych), zdjęć satelitarnych i uważnej analizy poszczególnych materiałów filmowych z pola bitwy.

Do administracji prezydenta Bidena trafił też raport, który opisywał żołnierzy zostawiających swoje pojazdy i uciekających do lasu.

– Straty tego typu wpływają na morale i spójność jednostek, zwłaszcza że żołnierze nie rozumieją, dlaczego walczą – skomentowała te dane urzędniczka do spraw Rosji i Ukrainy w administracji prezydenta Obamy.

