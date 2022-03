NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Najnowsze informacje z 20 marca

Trwa 25. doba inwazji Rosji na Ukrainę. Obrońcy alarmują, że rosyjski sprzęt wojskowy zbliża się od strony granicy z Białorusią.

Pojmani rosyjscy żołnierze zeznali, że przygotowania do inwazji rozpoczęły się w styczniu. Żołnierzom mówiono, że będą to manewry, ale oni mieli domyślać się, że chodzi o agresję zbrojną na sąsiedni kraj.

Rosja twierdzi, że użyła na Ukrainie broni hipersonicznej. Miała posłużyć do ostrzału magazynu amunicji w okolicach Odessy.

Premier Mateusz Morawiecki proponuje Unii nowe sankcje, które uderzą w rosyjski handel.

09:11 Wiadomo więcej o bombardowaniu szkoły w Mariupolu. Atak nastąpił w sobotę.



Wojna na Ukrainie. Rosjanie zbombardowali szkołę w Mariupolu, gdzie ukrywało się 400 osób 08:56 Od początku wojny na Ukrainie zginęło 115 dzieci, ponad 140 zostało rannych. 08:35 Nasz dziennikarz był przy granicy polsko-ukraińskiej. Jak wygląda pomoc uchodźcom po trzech tygodniach wojny?



„Nawet nie śledzę tego, co się dzieje. To, co tutaj widzę, wystarcza”. Siły na granicy kończą się 08:09 W Mariupolu Rosjanie zbombardowali szkołę, w której ukrywało się blisko 400 osób, w tym kobiety i dzieci oraz osoby starsze. Poszkodowani znajdują się pod gruzami. 08:00 Wojna na Ukrainie. Ilu cywilów zginęło?



Według Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka między 24 lutego a 18 marca w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę zginęło co najmniej 847 osób, a 1399 zostało rannych.



UNHCR podkreśla jednak, że prawdziwy bilans jest wielokrotnie wyższy, bo nie ze wszystkich rejonów są pełne dane. Wicemer Mariupola już w zeszłym tygodniu mówił o blisko 2,5 tys. ofiar śmiertelnych w samym tym mieście i 1,5-2 razy większej liczbie ciał, które nadal mogą znajdować się pod gruzami. 07:46 W Charkowie ostrzelany został blok mieszkalny w przemysłowej części miasta. Nie żyje piec osób, w tym 9-letni chłopczyk. 07:33 Ukraińska Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony postanowiła zakazać działalności licznych partii politycznych na czas stanu wojennego. Chodzi m.in. o Socjalistyczną Partię Ukrainy, Blok Wołodymyra Saldo, Opozycyjną Platformą – Za Życie czy Lewicową Opozycję. Większość z nich głosi poglądy prorosyjskie i eurosceptyczne. 07:06 Siły Zbrojne Ukrainy informują o zlikwidowaniu kolejnego wysokiego rangą dowódcy. Tym razem to zastępca dowódcy Floty Czarnomorskiej.



twitter.com 06:58 Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba pokazał zdjęcie ruin Teatru Dramatycznego w Mariupolu. Rosjanie zrzucili bomby na miejsce, w którym znajdował się schron dla ponad tysiąca osób, w tym dzieci.



twitter.com 06:55 USA potwierdziły użycie przez Rosję na Ukrainie pocisków hipersonicznych "Kindżał". Jest to pierwszy przypadek wykorzystania tej broni w działaniach wojennych. 06:36 Minister finansów Ukrainy Siergiej Marczenko przekazał, że około 30 proc. ukraińskich przedsiębiorstw nie działa tymczasowo lub na dłużej.



- Teraz sytuacja jest taka, że ​​nasze wpływy podatkowe nie pokrywają naszych potrzeb, głównym kanałem są pożyczki, wewnętrzne i zewnętrzne - mówił Marczenko. 06:27 Rosja nie była w stanie przejąć kontroli nad przestrzenią powietrzną Ukrainy, co utrudniało postęp wojsk. Teraz armia rosyjska polega na uzbrojeniu rezerwowym i ostrzeliwaniu terytorium Ukrainy ze „stosunkowo bezpiecznej” rosyjskiej przestrzeni powietrznej. 06:11 Ukraina obawia się ataku ze strony Białorusi



Ukraińcy obawiają się ataku rosyjskiego ze strony Białorusi. Prezes kolei ukraińskich Ołeksandr Kamyszyn poinformował, że połączenie kolejowe z Białorusią już nie działa.

"Wierzę, że wśród Białorusinów, a zwłaszcza wśród kolejarzy białoruskich, wciąż są ludzie uczciwi i nie chciałbym ich zastępować" - oświadczył.