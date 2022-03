Prezydent Ukrainy: Front jest usłany rosyjskimi trupami. Nowe jednostki przechodzą po nich

Na koniec 24. dnia oporu Ukrainy przeciwko rosyjskiej agresji prezydent Wołodymyr Zełenski w przemówieniu wideo podkreślił, że dotychczas w działaniach wojennych zginęło ponad 14 tys. rosyjskich żołnierzy. Zarzucił eż władzom Rosji, że nie zabierają ciał swoich wysłanników.

– W miejscach szczególnie brutalnych walk linia frontu naszej obrony jest po prostu usłana trupami rosyjskich żołnierzy. A tych zwłok, tych ciał, nikt nie zabiera. Nowe jednostki przechodzą po nich do ofensywy. Jakieś tam rezerwy, które dowództwo wojsk rosyjskich zbiera, gdzie tylko może – relacjonował Zełenski.

Prezydent Ukrainy do Rosjan: Co wam zrobiono?

– Doskonale rozumiemy, że Rosja ma bezdenne zasoby ludzkie i wystarczająco dużo sprzętu, rakiet, bomb lotniczych. Chcę jednak zapytać obywateli Rosji: co takiego zrobiono wam przez te wszystkie lata, że przestaliście dostrzegać swoje straty? Czy słowa syn, matka, ojciec nic już dla was nie znaczą? – dopytywał w emocjonalnym przemówieniu Zełenski.

– Zginęło już ponad 14 tysięcy waszych żołnierzy. To jest 14 tysięcy matek, 14 tysięcy ojców, to są żony, to są dzieci, krewni, przyjaciele, i wy tego nie widzicie? I będzie tylko więcej ofiar, dopóki ta wojna będzie trwała, ta wojna jest waszą wojną przeciwko nam – Rosji przeciwko Ukrainie na naszej ziemi – mówił prezydent Ukrainy.

Ilu Rosjan zginęło?

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w codziennych raportach podaje liczbę zabitych Rosjan.Wynika z nich, że na Ukrainie miało zginąć już ponad 14 tys. żołnierzy rosyjskiej armii. Jeden z doradców prezydenta Zełenskiego mówił jednak w początkach wojny, że w tym zestawieniu ujmowani są „zneutralizowani” żołnierze, czyli zabici, ranni i jeńcy. Dla tych ostatnich Ukraińcy zaczęli tworzyć obozy jenieckie. Prokurator Generalna tłumaczyła, że to wypełnienie konwencji genewskiej.

Rosjanie nie podają oficjalnie bieżących informacji o swoich stratach. Ostatni raport pochodził z 3 marca i mówił o około 500 osobach. Ukraińskie szacunki już wtedy były wyższe. Wywiad amerykański twierdzi z kolei, że mogło zginąć już około 7 tys. Rosjan.