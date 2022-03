Najemnicy z Grupy Wagnera na Ukrainie. Cel: zabić trzy wskazane przez Putina osoby

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformował, że w niedzielę do kraju zaczęły grupy bojowników powiązanych z bliskim współpracownikiem Władimira Putina Jewgienijem Prigożynem. On sam ma związki z prywatnym przedsiębiorstwem wojskowym – Grupą Wagnera. „Głównym zadaniem przestępców jest wyeliminowanie najwyższego kierownictwa wojskowego i politycznego Ukrainy” – twierdzi wywiad.

„Putin osobiście wydał nakaz kolejnego ataku przez jednego z nielicznych wiernych pełnomocników” – czytamy w raporcie. Wywiad wojskowy podkreśla, że dotychczasowe próby podejmowane przez płatnych zabójców kończyły się ich porażką. Jako kluczowe cele najemników wskazano trzy osoby: prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, premiera Denysa Szmyhala i Andrija Jermaka, szefa biura prezydenta.

„Organizacja zamachów na pierwsze osoby naszego państwa jest częścią strategii okupantów” – twierdzi wywiad. W niedzielnym komunikacie pada też zapewnienie, że plany napastników są dobrze znane i „żaden atak terrorystyczny się nie powiedzie”.

Polowanie na Zełenskiego

Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone od początku wojny twierdzą, że jednym z głównych celów Władimira Putina jest wyeliminowanie Wołodymyra Zełenskiego i ustanowienie w jego miejsce marionetkowej władzy. W tym kontekście wymieniany jest były prezydent Wiktor Janukowycz, na Ukrainie oskarżony o zdradę. Brytyjski „The Times” informował o licznych próbach zamachu na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Grupa do zadań specjalnych

Wymieniona w raporcie wywiadu Grupa Wagnera to prywatna firma wojskowa, powiązana z rosyjskim wywiadem wojskowym. Najemnicy są nawet szkoleni na poligonie 10 Brygady Specnazu GRU. Korzystając z luk prawnych bądź współpracując z reżimami, organizacja angażuje się płatnie w konflikty zbrojne. Większość jej członków to byli żołnierze zawodowi Armii Federacji Rosyjskiej. Grupa jest ściśle powiązana z Kremlem i wykorzystywana do jego tajnych misji. Wagnerowcy byli obecni m.in. w Syrii czy na Krymie i w Doniecku.

