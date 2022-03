Rosjanie wyślą na front nieletnich żołnierzy? Ukraiński wywiad publikuje dokument

Dokument zamieścił na Facebooku Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. We wpisie czytamy, że Putin i Szojgu zamierzają na front w Ukrainie wysłać nieletnich żołnierzy, co ma być związane z brakami w rosyjskiej armii. Rozporządzenie „w sprawie organizacji i zaangażowania członków wojskowo-patriotycznego ruchu państwowego Junarmia do przeprowadzenia operacji specjalnej na terytorium Ukrainy” miał podpisać już rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu.

Dalej czytamy, że chodzi o przygytowanie „ludzkie rezerwy”, czyli nastolatków w wieku 17 i 18 lat, do udziału w walkch. Nieletni żołnierze mają też jak najszybciej przejść odpowiednie szkolenie, a odpowiedzialny za akcję ma być generał Żidko, wiceminister obrony.

Ukraiński wywiad pisze też, że Rosjanie mają swoją Junarmię, czyli założoną w 2016 roku organizację młodzieżową, która jest wspierana i finansowana przez rosyjskie ministerstwo obrony. Młodzież uczy się tam posługiwania bronią, jest indoktrynowana polityczne i przygotowywana do służby w wojsku. Wywiad zauważa też, że analogiczne organizacje funkcjonowały w nazistowskich Niemczech w czasie II wojny światowej.

Wojna na Ukrainie. Duże straty rosyjskiej armii

Ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy zamieściło w sobotę kolejne podsumowanie strat, jakie Rosjanie ponieśli na Ukrainie od 24 lutego. Z informacji wynika, że do 18 marca rosyjska armia straciła około 14,4 tys. żołnierzy (oprócz zabitych do tej liczby włączają się ranni i wzięci do niewoli), 466 czołgów, 1470 bojowych pojazdów opancerzonych, 213 systemów artyleryjskich, 72 wyrzutni, 44 systemy obrony przeciwlotniczej, 95 samolotów oraz 115 helikopterów i wiele innego sprzętu.

W środę sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że w sumie 40 proc. jednostek wroga walczących w wojnie na Ukrainie zostało zniszczonych lub utraciło zdolność bojową. Strona rosyjska rzadko informuje o swoich stratach poniesionych w wojnie. Ostatnie dane na ten temat podała 2 marca. Rosyjski resort obrony przekazał wtedy, że zginęło 498 żołnierzy, a ponad 1597 zostało rannych.

