Biały Dom ucina spekulacje. „Joe Biden nie ma w planach podróży do Ukrainy”

24 marca Joe Biden przyleci do Brukseli, gdzie ma wziąć udział w szycie NATO. Jak przekazała rzeczniczka Białego Domu, wkrótce zostaną opublikowane dalsze szczegóły wizyty prezydenta USA w Europie. „Będzie koncentrował się na dalszym mobilizowaniu świata we wspieraniu Ukraińców i sprzeciwie wobec inwazji prezydenta Putina na Ukrainę, ale nie ma planów wyjazdu na Ukrainę” – podkreśliła Jen Psaki.

Wcześniej były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko stwierdził, że przy okazji swojej wizyty w Europie Joe Biden powinien odwiedzić Ukrainę. – Mój bardzo dobry przyjaciel, bardzo dobry przyjaciel Ukrainy, Joe Biden, światowy lider, który teraz demonstruje swoje przywództwo, czemu nie przyjedzie tutaj z wizytą? – zaproponował Petro Poroszenko w rozmowie z CNN. – To byłby bardzo ważny krok, aby zademonstrować, że cały świat jest z nami przeciwko Rosji – zaznaczył.

Proszenko zaprosił do Kijowa również prezydenta Francji Emmanuela Macrona. – To byłby symbol, że Francja i Unia Europejska nie zostawiają Ukrainy i że Putin nie ma na kim polegać – stwierdził. Zaapelował też ponownie o zamknięcie nieba nad Ukrainą i wprowadzenie całkowitego embarga gospodarczego na Rosję.

Wojna na Ukrainie. Wizyta trzech premierów i Kaczyńskiego w Kijowie

We wtorek 15 marca z oficjalną wizytą przyjechali do Kijowa premierzy Polski, Czech i Słowenii.W polskiej delegacji był także wicepremier Jarosław Kaczyński. O wizycie pisało wiele światowych mediów, zauważając, że to pierwsza wizyta tak wysokiej rangi w Kijowie od początku inwazji Rosji na Ukrainę.

„Podróż jest ryzykowna, a środek transportu niezwykły. Pomimo rosyjskich ataków i eksplozji w mieście, szefowie rządów Polski, Czech i Słowenii pojechali we wtorek pociągiem do Kijowa na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tym samym wysyłają mocny sygnał solidarności z Ukrainą” – pisał niemiecki portal „Handelsblatt”.

