Wojna na Ukrainie. Przeprowadzono częściową rotację personelu w Czarnobylu

Przedsiębiorstwo zarządzające elektrownią zamieściło informację o przeprowadzonej rotacji personelu na Facebooku. 20 marca pod koniec dnia z zajętej przez Rosjan elektrowni ewakuowano 64 osoby, w tym 50 pracowników i dziewięcioro funkcjonariuszy Gwardii Narodowej Ukrainy. Na ich miejsce zgłosiło się 46 ochotników, pracowników elektrowni.

Zajęta elektrownia w Czarnobylu. 600 godzin na miejscu

„Przypominamy, że pracownicy przebywali w swoich miejscach pracy około 600 godzin, bohatersko wykonując swoje obowiązki zawodowe i zachowując odpowiedni poziom bezpieczeństwa” – zaznaczono w komunikacie. Elektrownia jądrowa w Czarnobylu została zajęta przez Rosjan 24 lutego.

W momencie inwazji przebywało w niej 300 osób. Jedną trzecią z uwięzionych Ukraińców stanowili pracownicy elektrowni, a pozostałą strażnicy odpowiedzialni za zabezpieczenie obiektu i otaczającego go obszaru.

Blisko dwa tygodnie od rozpoczęcia wojny na Ukrainie BBC rozmawiało z rodzinami uwięzionego personelu. W środku brakowało miejsc do odpoczynku, więc trzeba było tworzyć prowizoryczne miejsca do snu. Warunki na miejscu były trudne do zniesienia. Burmistrz Sławutyczy, miasta, gdzie mieszkają pracownicy elektrowni, mówił, że przemęczenie może wpłynąć na jakość ich pracy. – Reaktory są wygaszone, ale elektrownia wciąż wymaga sporego nakładu pracy, by normalnie funkcjonować – dodał.

Elektrownia w Czarnobylu. Rosjanie uszkodzili zasilanie

W zeszłym tygodniu linia wysokiego napięcia zasilająca nieczynną czarnobylską Elektrownię została uszkodzona przez Rosjan. Choć w niedzielę pracownicy państwowej spółki energetycznej Ukrenergo przeprowadzili naprawy, spokój nie trwał długo.

„Zanim zasilanie zostało w pełni przywrócone, okupanci ponownie je uszkodzili. Ekipa remontowa NPC Ukrenergo powinna ponownie udać się na okupowane terytorium w pobliżu elektrowni atomowej w Czarnobylu, aby znaleźć i naprawić nowe uszkodzenia linii” – poinformowano w poniedziałek, 14 marca.