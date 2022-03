NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie, dzień 26. Najnowsze informacje z 21.03

07:47 Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson rozważa podróż do Kijowa na wzór tej, którą odbył Mateusz Morawiecki w towarzystwie przywódców Czech i Słowenii.



Wojna na Ukrainie. Kolejny premier pojedzie do Kijowa? 07:33 Władze Mariupola odrzuciły rosyjskie ultimatum, by przejść na stronę okupanta. 07:14 Unia Europejska przygotowuje piąty pakiet sankcji wymierzonych w Rosję. Chodzi m.in. o embargo na ropę - twierdzi Reuters. 06:58 Wojna na Ukrainie. Plan "B" Władimira Putina



Po porażce koncepcji wojny błyskawicznej na Ukrainie, prezydent Władimir Putin przechodzi do „planu B” – informuje „The Wall Street Journal”.



Wojna na Ukrainie. „WSJ”: Władimir Putin przechodzi do „planu B” 06:43 Wojna na Ukrainie. ONZ o ofiarach cywilnych



Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka poinformowało, że od 24 lutego do 19 marca na Ukrainie było 2361 ofiar cywilnych rosyjskiej agresji zbrojnej, w tym 902 zabitych i 1459 rannych. ONZ wskazuje jednak, że to na pewno nie jest całościowy bilans, bo z części regionów najbardziej dotkniętych wojną nie ma wiarygodnych danych, a wiele ciał pozostaje pod gruzami. Taka sytuacja jest m.in. w Mariupolu. 06:36 Już nie tylko Rosja ponosi konsekwencje swojej zbrojnej napaści na Ukrainę. Od 20 marca również Białoruś poczuła na sobie sankcje Zachodu.



Białoruskie banki odcięte od systemu SWIFT 06:18 Do Polski w związku z wojną na Ukrainie przyleci prezydent USA Joe Biden. 06:05 W rejonie podliskim w Kijowie Rosjanie ostrzelali centrum handlowe. Zapalił się budynek i samochody stojące na parkingu przed nim. 05:48 Sumy nie są zagrożone po wycieku amoniaku, wiatr wieje w kierunku osady Nowosielica - przekazał szef lokalnej administracji. 05:21 Strefa skażenia w okolicach zakładów Sumychimprom została zmniejszona do 2,5 km - przekazał Żywicki. 04:23 Po rosyjskim ostrzale zakładów chemicznych Sumychimprom w Sumach doszło do wycieku amoniaku. Strefa zagrożenia wynosi około 5 kilometrów - przekazał Dmytro Żywicki, szef Sumskiej Obwodowej Administracji Państwowej.