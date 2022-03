NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie, dzień 26. Najnowsze informacje z 21.03

06:18 Do Polski w związku z wojną na Ukrainie przyleci prezydent USA Joe Biden. 06:05 W rejonie podliskim w Kijowie Rosjanie ostrzelali centrum handlowe. Zapalił się budynek i samochody stojące na parkingu przed nim. 05:48 Sumy nie są zagrożone po wycieku amoniaku, wiatr wieje w kierunku osady Nowosielica - przekazał szef lokalnej administracji. 05:21 Strefa skażenia w okolicach zakładów Sumychimprom została zmniejszona do 2,5 km - przekazał Żywicki. 04:23 Po rosyjskim ostrzale zakładów chemicznych Sumychimprom w Sumach doszło do wycieku amoniaku. Strefa zagrożenia wynosi około 5 kilometrów - przekazał Dmytro Żywicki, szef Sumskiej Obwodowej Administracji Państwowej.