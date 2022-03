Wojna na Ukrainie. „WSJ”: Władimir Putin przechodzi do „planu B”

Od początku wojny na Ukrainie zachodnie wywiady twierdziły, że celem Władimira Putina było jak najszybsze zajęcie Kijowa (w ciągu kilku dni) i zastąpienie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podstawionym prorosyjskim politykiem. Jako kandydata do tej roli wskazywano oskarżonego na Ukrainie o zdradę prezydenta Wiktora Janukowycza.

Wojna na Ukrainie. Porażka blitzkriegu Putina

Koncepcja „blitzkriegu” upadła jednak w konfrontacji z zaciekłym oporem Ukraińców. Jak twierdzą przedstawiciele administracji Joe Bidena, skłoniło to Władimira Putina do korekty planów. Teraz celem Kremla ma być zmuszenie Kijowa do zaakceptowania rosyjskich roszczeń do południowych i wschodnich terytoriów Ukrainy. O 6-punktowym planie żądań Putina mówił w weekend rzecznik prezydenta Turcji.

Na czym polega „plan B” Kremla?

Aby złamać opór ukraińskich władz, Władimir Putin będzie kontynuował ostrzały ukraińskich miast – twierdzą Amerykanie. Jeżeli Wołodymyr Zełenski nie ugnie się pod taką presją, Rosja ma przejść do planu utrzymania tych terenów, które zostały dotychczas zajęte i walczyć dalej. „Na podstawie naszej oceny sytuacji militarnej wydaje się, że Putin powraca do taktyki oblężniczej” – powiedział inny urzędnik amerykański. W sobotę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że kraj tymczasowo utracił dostęp do Morza Azowskiego.

W ocenie amerykańskich urzędników, „plan B” zakłada pewne pole manewru. Jeżeli zdarzy się tak, że w jakimś miejscu Władimir Putin odniesie sukces, może rozszerzyć swoje cele wojenne. „Status stolicy pozostaje kwestią otwartą, a biorąc pod uwagę silny opór ukraiński, nie jest jasne, czy rosyjskie wojsko jest w stanie zgromadzić wystarczającą liczbę żołnierzy, aby szczelnie otoczyć Kijów i zająć ukraińską stolicę” – twierdzą amerykańscy urzędnicy.

„Wall Street Journal” podkreśla, że prezentowana interpretacja strategii Władimira Putina nie jest formalną oceną wywiadów, lecz wynika z wiedzy amerykańskich urzędników, którzy mają dostęp do niektórych informacji niejawnych. Wszyscy zastrzegają, że nie zakładają powodzenia tej strategii ani tego, że zostanie w całości zrealizowana, istnieją bowiem nieprzewidywalne czynniki.

