Nowe przemówienie Zełenskiego. Wskazał możliwe miejsce rozmów Rosja – Ukraina

„Mija już 25. dzień, odkąd rosyjskie wojsko na próżno usiłuje znaleźć wyimaginowanych „nazistów”, przed którymi rzekomo chcieli bronić naszego narodu. Tak jak na próżno próbują znaleźć Ukraińców, którzy witaliby ich kwiatami. A co najważniejsze – rosyjskie wojsko nie może znaleźć drogi do domu. Dlatego nasi żołnierze pomagają im na drodze do sądu Bożego” – napisał na Facebooku Wołodymyr Zełenski.

Prezydent mówił, że Rosjanie „otrzymają tylko jedną karę - wieczność w gradzie bomb, wieczność bez jedzenia, wody i ogrzewania".

Wojna na Ukrainie. Zełenski z apelem do Knesetu

Wołodymyr Zełenski podziękował też Izraelowi za jego wysiłki mediacyjne z Rosją. „Premier Izraela, pan Bennett próbuje znaleźć sposób na prowadzenie rozmów. I za to jesteśmy wdzięczni. Jesteśmy wdzięczni za jego starania, abyśmy prędzej czy później zaczęli rozmawiać z Rosją, być może w Jerozolimie” – mówił Zełenski. Dodał, że „Jerozolima może być właściwym miejscem, żeby znaleźć pokój”. Izraelski portal i24news.tv odnotował, że jego ton był bardziej pojednawczy niż podczas niedzielnego przemówienia w Knesecie.

W niedzielę Zełenski w ostrych słowach zwrócił się do deputowanych Izraela. Nawiązywał do terminu „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”, którego używali naziści i mówił, że na Kremlu mowa jest teraz o „ostatecznym rozwiązaniu kwestii ukraińskiej”. Pytał, dlaczego Izrael nie sprzeda broni Ukrainie i nie nałoży sankcji na Rosję.

Niemiecka agencja dpa zwraca uwagę, że przemówienia zamieszczane w mediach społecznościowych Zełenskiego są integralną częścią obrony Ukrainy przed rosyjskimi atakami.

Poniedziałek to 26. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Najnowsze informacje na temat wojny zbieramy w relacji na żywo.

