Ukraińskie dzieci nie będą musiały uczyć się w Polsce. Władze Ukrainy stworzą im zdalne nauczanie

Wiceminister nauki i edukacji Dariusz Piontkowski poinformował na konferencji prasowej w Wysokiem Mazowieckiem, że ukraińskie władze próbują zorganizować zdalne nauczanie dla dzieci, które wyemigrowały do różnych krajów. W tym celu we współpracy z Google została uruchomiona specjalna platforma, która będzie zawierać plany lekcji i umożliwiać dostęp do cyfrowych wersji podręczników, filmów edukacyjnych i materiałów interaktywnych – poinformował portal rmf24.pl.

Zdalne nauczanie dla dzieci z Ukrainy

Program zajęć ma być aktualizowany co dwa tygodnie. Jeśli rodzice dzieci złożą oświadczenie, że ich dzieci będą brały udział w zdalnym nauczaniu, to nie będą one musiały realizować obowiązku szkolnego w Polsce. Zajęcia mają odbywać się w czasie rzeczywistym według harmonogramu. Szkoły mają również tworzyć możliwość tym dzieciom, udostępniając im m.in. salę i sprzęt.

Szef MEiN Przemysław Czarnek powiedział na briefingu prasowym w Lublinie, że aktualnie w polskich szkołach przebywa 81,3 tys. uczniów z Ukrainy. – 10 proc. z nich przebywa w oddziałach przygotowawczych. Tych uczniów będzie przybywać, dlatego jeszcze raz apelujemy o tworzenie oddziałów przygotowawczych – wyjaśniał minister edukacji i nauki.

Wojna na Ukrainie. Rosja niszczy placówki oświatowe

Z kolei szef ukraińskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki Serhij Szkarłet poinformował, że podczas wojny na Ukrainie zniszczonych lub uszkodzonych zostało ponad 500 placówek oświatowych. Tłumaczył, że ostrzeliwane są przedszkola, szkoły, zawodówki oraz uczelnie wyższe i uniwersytety. Szef MEiN Ukrainy zapewnił, że po wojnie wszystkie zostaną odbudowane.

