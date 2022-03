Zakończyła się kolejna runda rozmów Rosji z Ukrainą. „Prace będą kontynuowane”

Deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Dawyd Arachamija poinformował o zakończeniu kolejnej rundy negocjacji między Rosją a Ukrainą. Polityk przekazał, że rozmowy trwały półtorej godziny a prace będą kontynuowane w formacie grup roboczych. Polityk z rządzącej partii Sługa Narodu nie podał żadnych szczegółowych informacji dotyczących rozmów z Rosją.

Przypomnijmy, pierwsza runda negocjacji odbyła się 28 lutego, później w marcu delegacje rozmawiały w ramach dwóch kolejnych rund. Czwarta runda odbyła się już w formie wideokonferencji. Doradca Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak powiedział, że negocjacje mogą potrwać co najmniej kilka tygodni, ale stanowisko Moskwy „staje się bardziej odpowiednie”.

Putin „nie jest gotowy” na rozmowę z Zełenskim. Ma sześć żądań wobec Ukrainy

Wojna na Ukrainie trwa od 24 lutego, a różni przywódcy usiłują mediować między agresorem – Władimirem Putinem – a broniącym ojczyzny Wołodymyrem Zełenskim. Jednym z nich jest prezydent Turcji Recep Tayip Erdogan, który w minionym tygodniu miał kontakt z obydwoma przywódcami.

– Podczas rozmów z Zelenskim i Putinem nasz prezydent przekazał swoją propozycję zakończenia wojny i spotkania obu przywódców w Turcji. Pan Zełenski jest na to przygotowany. Putin uważa jednak, że stanowiska nie zbliżyły się jeszcze na tyle, by mogło dojść do negocjacji na szczeblu przywódców – relacjonował rzecznik prezydenta Turcji Ibrahim Kalin.

Jak przekazał, Władimir Putin ma sześć żądań wobec Ukrainy. – Zasadniczo omawianych jest sześć tematów. Pierwszym z nich jest neutralność Ukrainy, czyli odrzucenie członkostwa w NATO. Po drugie, rozbrojenie i wzajemne gwarancje bezpieczeństwa w kontekście modelu austriackiego. Po trzecie, proces, który strona rosyjska nazywa „denazyfikacją”. Po czwarte, usunięcie przeszkód w powszechnym używaniu języka rosyjskiego na Ukrainie – relacjonował rzecznik prezydenta Turcji.

