Biały Dom: Będziemy omawiać polską propozycję w sprawie misji pokojowej na Ukrainie

Rzeczniczka Białego Domu odnosząc się do zaplanowanego na czwartek 24 marca szczytu NATO powiedziała, że politycy będą omawiać polską propozycję w sprawie misji pokojowej na Ukrainie. Jednocześnie Jen Psaki podkreśliła, że Stany Zjednoczone nie wyślą na Ukrainę swoich własnych wojsk.

Wojna na Ukrainie. Biały Dom komentuje

– Prezydent bardzo jasno zapowiedział, że nie wyślemy amerykańskich żołnierzy, by walczyć z rosyjską armią i że to nie jest w naszym interesie. Ale będziemy nadal omawiać szereg pomysłów, w tym ten zaproponowany przez Polskę – zaznaczyła rzeczniczka Białego Domu.

Jen Psaki pytana o to, czy podróż Joe Bidena do Europy przyniesie konkretne rezultaty stwierdziła, że przy okazji tego typu wizyt zawsze są jakieś efekty. – Wciąż jednak finalizujemy szczegóły podróży i konkretów dotyczących tego, co prezydent Biden będzie robił w Polsce. Oczywiście spotka się ze swoim odpowiednikiem i z pewnością podziękuje mu za wysiłki i pracę Polski, by przyjąć uchodźców i osiedlić ich tam w tym czasie – zaznaczyła.

Wizyta prezydenta USA w Polsce

Biały Dom poinformował, że w piątek 25 marca do Warszawy przyleci prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Głównym elementem wizyty będzie spotkanie dwustronne z prezydentem Polski Andrzejem Dudą.

W trakcie prezydent USA „przedyskutuje, w jaki sposób Stany Zjednoczone wspólnie z sojusznikami i partnerami odpowiadają na kryzys humanitarny i kryzys praw człowieka wywołany przez niesprowokowaną i nieusprawiedliwioną wojnę wypowiedzianą Ukrainie przez Rosję”.

Przed wizytą w Warszawie prezydent USA 24 marca uda się do Brukseli, gdzie będzie miał okazję spotkać się z przywódcami NATO, Unii Europejskiej i G7.

Wojna na Ukrainie. Kaczyński: Potrzebna jest misja pokojowa NATO

– Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO albo szerszego układu pokojowego. Misja, która będzie potrafiła się obronić, która znajdzie się na terenie Ukrainy i nie będzie to misja obronna. Będzie to misja dążąca do pokoju, pomocy humanitarnej, ale będzie też osłonięta przez odpowiednie siły zbrojne. To coś, czego Europa, Ukraina i świat najbardziej potrzebuje – mówił Jarosław Kaczyński.

Stoltenberg odpowiada na „plan Kaczyńskiego”: Nie planujemy użycia sił NATO

Stoltenberg został też zapytany o „polski pomysł” wysłania misji pokojowej NATO na Ukrainę. – To czego potrzebujemy, to pokój na Ukrainie. Wspieramy wszelkie wysiłki, by wynegocjować dyplomatyczne rozwiązanie. Wspieramy toczące się rozmowy pokojowe pomiędzy Rosją i Ukrainą, a jednocześnie wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że to co mogą osiągnąć przy stole negocjacyjnym, zależy od sytuacji na polu bitwy – mówił. – Więc raz jeszcze – wspieramy oczywiście wysiłki pokojowe, chcemy by Rosjanie wycofali swoje oddziały, ale nie planujemy użycia sił NATO na terytorium Ukrainy – podkreślał.

