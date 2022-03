Gen. Skrzypczak o zakończeniu wojny: „Pierwszy ruch zrobią Rosjanie. Ale warunki powinien dyktować ktoś inny”

Od chwili wybuchu wojny trwają spekulacje nie tylko na temat samego jej przebiegu, bo to rozstrzyga się na polu walki, ale przede na temat tego, co powinno wydarzyć się na Kremlu. I ma to raczej charakter życzeniowy, aniżeli bliski rzeczywistości. Od miesiąca trwa bezpardonowa agresja Rosji na Ukrainę. Wojna, której sprawcą jest na pewno Putin. Mimo niespotykanych w takiej skali sankcji i przegrywanej wojny, prezydent trwa i nie ma zamiaru ustąpić. W spekulacje o rychłym jego odejściu trudno uwierzyć, bo przecież jego dwór, ukształtowany według jego oczekiwań, nie jest zdolny do samodzielnego działania. Wodza nie może zabraknąć.