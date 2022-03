Premier Izraela dostał zaproszenie od prezydenta Ukrainy. Jest warunek

Wołodymyr Zełenski zaproponował Naftaliemu Bennettowi przyjazd do Kijowa, jeśli rozmowy z Moskwą posuną się naprzód – poinformował portal Jerusalem Post. Biuro prezydenta Ukrainy zaprosiło premiera Izraela do odwiedzin w ramach jego wysiłków mediacyjnych na rzecz zawieszenia broni między Rosją i Ukrainą. Izraelski polityk wstępnie wyraził gotowość, a Służba Bezpieczeństwa Ogólnego (Szin Bet) przygotuje już plany bezpieczeństwa związane z wizytą.

Według izraelskich mediów Bennett nie chce tylko pojechać do Kijowa, aby dobrze wypaść na zdjęciach. Premier Izraela ma wybrać się w podróż do stolicy Ukrainy jedynie jeśli uzna, że to może pomóc w zakończeniu wojna Rosja – Ukraina. Bennett spotkał się z Władimirem Putinem 5 marca w ramach działań mediacyjnych.

Wojna na Ukrainie. Premier Izraela Naftali Bennett spotka się w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim?

– W ostatnich tygodniach nastąpił pewien przełom pomiędzy Moskwą i Kijowem, ale różnice w wielu fundamentalnych kwestiach są duże – powiedział w poniedziałek szef izraelskiego rządu. Dodał, że podobnie jak inne państwa na świecie stara się pośredniczyć w rozmowach, ale „do osiągnięcia porozumienia jeszcze długa droga”. Bennett podkreślił, że „pozycja Izraela pozwala na ciągłą komunikację z obiema stronami, która jest uczciwa, otwarta i może przynieść sukces w mediacji”.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Zełenski przemawiając w izraelskim parlamencie podkreślił, że „bardzo trudno jest dojść do kompromisu, bo nasi sąsiedzi chcą zobaczyć nas martwymi”. Prezydent Ukrainy zwrócił także uwagę, że „obrona przeciwrakietowa Izraela jest najlepsza, najpotężniejsza”. – Jesteście w stanie pomóc naszemu narodowi, ratować nasze życia – podkreślił Zełenski.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Irone Dome, czyli Żelazna Kopuła. Czym jest system, którego Izrael nie chce przekazać Ukrainie?