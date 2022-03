Ukraina wygrywa wojnę z Rosją. „Trzeba dokończyć upadek ZSRR”

Już nawet Rosjanie przyznają, że dostają srogie baty na Ukrainie. „Komsomolska Prawda” podała za rosyjskim MON, że na Ukrainie zginęło 10 tysięcy żołnierzy, a półtora razy tyle zostało rannych. Redakcja moskiewskiego tabloidu zaraz wycofała publikację, twierdząc, że był to cyberatak, ale mleko i tak się rozlało.

Rosjanie przyznali to, co Ukraińcy pokazują od tygodni: wojska inwazyjne zostały zatrzymane na wszystkich frontach, niezdolne ani do okrążenia Kijowa, ani zdobycia Charkowa. Zrezygnowano nawet z desantu morskiego na Odessę, przerzucają sprzęt i ludzi w rejon Mariupola.