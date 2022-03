Aleksiej Nawalny skazany. Wiadomo, ile lat spędzi w więzieniu

Aleksiej Nawalny został skazany przez rosyjski sąd na dziewięć lat pozbawienia wolności w kolii karnej o zaostrzonym rygorze za defraudację i obrazę sądu – podała niemiecka agencja DPA. 45-latek musi też zapłacić grzywnę w wysokości 1,2 miliona rubli (prawie 50 tysięcy złotych).

Krytyk Kremla skomentował wyrok w mediach społecznościowych, nawiązując do cytatu ze swojego ulubionego serialu „Prawo ulicy”. Dodał, że to hasło chciał umieścić na swojej koszulce, ale władze więzienia mu ją skonfiskowały argumentując, że nadruk miał wydźwięk ekstremistyczny.

To jednak nie była jedyna opinia i nawiązanie Nawalnego do świata filmu. Rosyjski opozycjonista w serii kolejnych tweetów przyznał, że „jego lot w kosmos potrwa nieco dłużej, niż się spodziewał, bo statek wpadł w pętlę czasu”. Nawalny stwierdził, że „jego rola w tej sadze jest nieco podobna do tej, którą odegrał ten gość w filmie Interstellar”.

