Swiatłana Cichanouska apeluje do białoruskich żołnierzy. „Aleksandr Łukaszenka dopuścił się zdrady”

Swiatłana Cichanouska zaapelowała do białoruskich żołnierzy, aby nie brali udziału w inwazji na Ukrainę. Zaznaczyła, że ci, którzy to zrobią, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Liderka białoruskiej opozycji obawia się również, że w przypadku agresji jej kraj pogrąży się w nędzy.