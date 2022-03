Korea Północna testuje swoją najsilniejszą broń. Japończycy alarmują, że to nowy rodzaj ICBM

Jak informuje CNN, niezidentyfikowany pocisk spadł w czwartek niedaleko zachodniego wybrzeża Japonii. Japoński wiceminister obrony Makoto Onik ocenił, że wysokość, na jakiej leciał pocisk, może wskazywać na to, że był to „nowy rodzaj ICBM”. Doprecyzował też, że pocisk spadł około 170 kilometrów od Cape Tappi, cypla na północnym-zachodzie wyspy Honsiu.

Najnowszy pocisk balistyczny międzykontynentalnego zasięgu, który opracowała Korea Północna, to Hwasong-17. Pocisk ten może przenosić głowicę nuklearną, a jego zasięg to około 5500 kilometrów.

CNN przypomina, że czwartkowa próba rakietowa była już 11 w tym roku, jednak ostatni raz pocisk międzykontynentalny Korea Północna wystrzeliła w 2017 roku. Wtedy reżim odpalił pocisk Hwasong-15. Stacja zauważa też, że próbę zaplanowano na dzień, gdy w Brukseli odbywa się szczyt NATO. Cytuje przy tym analityków, którzy uważają, że Kim Dzong Un chce w ten sposób pokazać, że Pjongjang pozostaje „graczem w walce o władzę i wpływy”.

Nadzwyczajny szczyt NATO w Brukseli

W czwartek w Brukseli odbędzie się nadzwyczajny szczyt NATO z udziałem prezydenta USA Joe Bidena, zwołany w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Przed rozmowami prezydent Andrzej Duda powiedział, że w jego przekonaniu wymagane jest nowe podejście i inne myślenie o obecności Sojuszu na wschodniej flance. Wskazał, że nie wystarczy już wzmocniona obecność NATO na wschodniej flance, a Polska oczekuje stałych baz w Polsce i w Rumunii.

W szczycie NATO zdalnie będzie uczestniczył również Wołodymyr Zełenski. W nocy z środy na czwartek prezydent Ukrainy podsumował miesiąc walk i ponownie wezwał świat do zatrzymania wojny. Zaapelował też do NATO o większe wsparcie dla Ukraińców. – Wszystkie sondaże pokazują, że narody Europy i Ameryki nas wspierają. Jestem wam za to wdzięczny. Wdzięczny w imieniu Ukrainy. Wszystkim w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i innych krajach za wasze wsparcie – powiedział ukraiński przywódca w opublikowanym nagraniu.

