Szef unijnej dyplomacji: Rosja nie osiągnęła swojego celu

Josep Borell udzielił wywiadu hiszpańskiej telewizji TVE przed rozpoczęciem nadzwyczajnego szczytu NATO w sprawie wojny na Ukrainie.

Jego zdaniem rosyjski rząd nie bierze na poważnie negocjacji w sprawie zakończenia inwazji. – W tej chwili Rosja nie chce usiąść do negocjowania czegokolwiek: chce zająć teren – powiedział. – Celem jest otoczenie wybrzeża do granicy z Mołdawią i odizolowanie Ukrainy od morza. Rosja chce negocjować na poważnie dopiero wtedy, gdy zapewni sobie silną pozycję – dodał.

Josep Borell: Wojna na Ukrainie rozstrzygnie się za 2 tygodnie

Szef unijnej dyplomacji zapewnił też, że Unia Europejska i jej sojusznicy będą nadal dostarczać pomoc wojskową armii ukraińskiej. – To ważne, ponieważ wszystko zostanie rozstrzygnięte w ciągu najbliższych 15 dni – ocenił. Stwierdził też, że „to, co przejdzie do historii, to zdolność Ukraińców do stawiania oporu”.

Czwartek to 29. dzień wojny na Ukrainie. Armia rosyjska skupia się na atakach w obwodach kijowskim, charkowskim i czernihowskim. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że wojska Ukrainy„kontynuują operację obronną w kierunku wschodnim, południowo-wschodnim i północno-wschodnim”, a na żadnym z tych frontów wróg nie osiągnął postępów w ciągu ostatniej doby.

Na czwartek w związku z trwającą wojną zaplanowano szczyty NATO, Unii Europejskiej i grupy G7. Państwa zrzeszone w G7 zamierzają ostrzec Władimira Putina przed użyciem broni chemicznej lub jądrowej na Ukrainie.

Przed szczytem NATO sekretarz generalny Jens Stoltenberg zabrał głos na konferencji prasowej. Mówił, że Putin popełnił błąd, gdy rozpętał wojnę przeciwko suwerennemu państwu i nie docenił odwagi Ukraińców.