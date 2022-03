Ogromny sukces Ukraińców. Tak płonął rosyjski okręt desantowy w porcie w Berdiańsku

Berdiańsk jest miastem portowym w południowej części Ukrainy u wybrzeży Morza Azowskiego. Kontrolę nad nim od początku wojny sprawują Rosjanie. Nie oznacza to jednak, że siły ukraińskie nie będą dokładały wszelkich starań, aby wyzwolić je spod okupacji. Efekt ich działań mieszkańcy usłyszeli i zobaczyli w czwartkowy poranek.

Ukraińcy wysadzili ogromny okręt w porcie w Berdiańsku

„Orsk”, czyli rosyjski okręt desantowy zacumował w porcie w Berdiańsku w poniedziałek 21 marca. Ukraińcy twierdzą, że na jego pokładzie mogły znajdować się czołgi i kolejni żołnierze. Wiceminister obrony Ukrainy Anna Malar przekazała, że mógł on przewozić ok. 400 żołnierzy, 45 transporterów opancerzonych i 20 czołgów. Łączna nośność tego okrętu to aż 1,5 tys. ton.

W czwartek rano mieszkańców miasta obudził dźwięk potężnych eksplozji. Osoby mieszkające w pobliżu portu dostrzegły również ogień i kłęby dymu unoszące się nad rosyjskim okrętem wojennym. W mediach społecznościowych bardzo szybko pojawiły się nagrania, na których widać, co działo się w porcie.

Na oficjalny komunikat o sytuacji w mieście nie trzeba było długo czekać. „W zdobytym rosyjskim porcie w Berdiańsku zniszczony został duży okręt desantowy „Orsk” floty Czarnomorskiej” – poinformowała na Facebooku marynarka wojenna Ukrainy. Zniszczenie okrętu ma wymiar wojskowy, ale również symboliczny, ponieważ z informacji przekazanych przez ukraiński służby wynika, że okręt ten prawdopodobnie brał udział również w rosyjskiej okupacji Krymu.

Rosjanie ponoszą ogromne straty na wojnie z Ukrainą

W czwartek rano ukraiński sztab generalny poinformował, że Ukraińcom udało się zatrzymać Rosjan. Okupanci minionej doby nie poczynili postępów w kierunku wschodnim, południowo-wschodnim i północno-wschodnim. „Grupy wojsk odstraszają wroga na tych terenach, prowadzą operację stabilizacyjną i wykonują zadania obrony terytorialnej” – przekazano w komunikacie.

Siły zbrojne przekazały również najnowsze dane dotyczące strat Rosjan na Ukrainie. Zabitych, rannych lub pojmanych zostało już ok. 15,8 tys. rosyjskich żołnierzy. Okupanci stracili również:

530 czołgów

1597 wozów opancerzonych

1033 ciężarówki

280 jednostek artyleryjskich

82 wyrzutnie rakietowe MLRS

47 jednostek obrony przeciwlotniczej

108 samolotów

124 helikoptery

72 cysterny z paliwem

4 statki

