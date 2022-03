Wołodymyr Zełenski w Riksdagu: Też jesteście zagrożeni. Rosjanie dyskutują o zajęciu Gotlandii

Wojna na Ukrainie trwa już miesiąc. Prezydent Wołodymyr Zełenski od wielu dni wizytuje zdalnie kolejne parlamenty ukraińskich sojuszników i wygłasza w nich swoje przemówienia. W czwartek 24 marca Zełenski wygłosił orędzie przed parlamentem Szwecji.

Zełenski w Riksdagu: Też jesteście zagrożeni

– To mroczny okres, niespotykany od II wojny światowej. Lista zmarłych liczy tysiące – mówił ukraiński prezydent do szwedzkich parlamentarzystów. W dalszej części przemówienia dziękował Szwecji za pomoc.

Ukraiński prezydent ostrzegał też przed dalszymi krokami Rosji. – Rosja rozpoczęła wojnę z Ukrainą, ponieważ spodziewa się, że wejdzie głębiej w Europę. Oczekuje dalszego niszczenia wolności w Europie. To fundamentalne wyzwanie dla europejskiego systemu bezpieczeństwa – powiedział Zełenski. – Gdyby Ukraina nie stawiała oporu, gdyby nie była w stanie się bronić, oznaczałoby to, że wszystko to, co cenimy współcześni ludzie, wszystko, co cenią wszyscy wolni ludzie w jakimkolwiek państwie, zostałoby utracone – dodał.

Ostrzegł też bezpośrednio Szwedów. – Oznaczałoby to, że wszyscy sąsiedzi Rosji żyliby w niepewności. Wy także, ponieważ tylko morze oddziela was od agresywnej rosyjskiej polityki. A rosyjscy propagandyści już dyskutują w państwowej telewizji o tym, jak Rosja mogłaby okupować, w szczególności waszą wyspę Gotlandię. A jeśli Rosja zajmie Bałtyk, oznaczać to będzie ograniczenie wolności w Europie – podkreślił Zełenski. – Pytasz, jaki to ma cel. Mówią, że korzystne dla Rosji będzie umieszczenie obrony powietrznej i bazy wojskowej na Gotlandii, aby objąć państwa bałtyckie – dodał.

Czytaj też:

Prezydent Ukrainy: Rosja pójdzie na wschodnią flankę NATO, kraje bałtyckie i Polskę