Kreml chciał udowodnić, że rosyjski minister obrony ma się dobrze? Nagranie budzi wątpliwości

Ministra obrony Federacji Rosyjskiej nie widziano publicznie od 11 marca, mimo że wcześniej występował w mediach praktycznie codziennie. Jego przedłużająca się nieobecność została w końcu zauważona przez rosyjskich dziennikarzy, a komentatorzy na całym świecie zaczęli dociekać przyczyny zniknięcia Siergieja Szojgu. Zaczęto spekulować na temat jego problemów zdrowotnych. Pojawiła się też teoria mówiąca o niezadowoleniu Władimira Putina ze stanu armii i postępów na froncie.

W końcu, po niemal dwóch tygodniach, w rosyjskich mediach pojawiło się nagranie, na którym widać Szojgu. Jak zauważa na Twitterze Biełsat, Kreml mógł udostępnić nagranie, aby „uspokoić” media, że Szojgu „żyje i ma się dobrze”. Jednak minister obrony pojawia się tylko na chwilę, do tego w rogu ekranu, przed którym siedzi Władimir Putin. Widać też, że w zdalnej naradzie bierze udział jeszcze kilku przedstawicieli rosyjskich władz. „Rzekomo na żywo. Nagranie zostało udostępnione bez dźwięku” – zauważa Biełsat.

Rzecznik Kremla unikał pytań o Szojgu. "Ma dużo pracy"

Wcześniej w czwartek dziennikarze CNN postanowili zapytać o Siergieja Szojgu rzecznika Kremla. – Minister obrony ma teraz bardzo dużo pracy – skomentował ich pytanie Dmitrij Pieskow – Trwa specjalna operacja militarna. Naturalnie to nie czas na aktywność medialną, jest to całkiem zrozumiałe – dodawał. Pytany o to, czy może zdementować doniesienia niezależnych rosyjskich dziennikarzy o problemach zdrowotnych ministra, Pieskow odmówił.

– Nie mogę. Nie powinniście słuchać dziennikarzy Agenstvo. Proszę adresować pytania do Ministerstwa Obrony – radził.

twitter

Wojna na Ukrainie. Ukraińcy o ogromnych stratach Rosjan

Po niecałym miesiącu wojny na Ukrainie Rosja musi liczyć się z ogromnymi stratami. Konflikt, który miał potrwać kilka dni, nadal trwa i niewiele wskazuje na to, żeby miał się prędko zakończyć. Złe warunki i chaos w dowództwie powodują, że straty wojenne każdego dnia są większe. Z danych przekazanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy wiadomo, że Rosjanie stracili już ponad 15,6 tys. żołnierzy. Na tę liczbę najprawdopodobniej składają się zarówno zabici, ranni, jak i jeńcy wojenni.

Jednak nazwisko Szojgu przewijało się w ostatnich dniach nie tylko w kwestii porażek Rosjan w Ukrainie. Znawca Kremla i publicysta Alexandr Adler, który osobiście zna część osób z otoczenia Putina, stwierdził, że Władimira Putina chcą odsunąć od władzy szef Służby Wywiadu Zagranicznego Sergiej Naryszkin, minister obrony Sergiej Szojgu i rosyjski ambasador w Watykanie Aleksandr Awdejew. Pretekstem mają być problemy zdrowotne przywódcy Rosji.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Premier zapowiada projekt, który umożliwi konfiskatę rosyjskich majątków. „Mamy konsensus”