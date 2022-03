Prezydent Duda: Polska jest wystarczająco rozległa, żebyśmy mieli gdzie napastników pochować

Na samym początku swojego wystąpienia prezydent Duda podkreślał, że cieszy go jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego w kwestii wojny na Ukrainie. Stwierdził, że członkowie paktu są zgodni co do tego, że należy wspierać Ukrainę ze wszystkich sił, "nie dopuścić do wygrania tej wojny przez Rosję, bo to oznacza niebezpieczeństwo dla całego sojuszu i NATO". Druga kwestia, w której NATO jest jednomyślne, to domaganie się od Rosji powrotu do przestrzegania prawa międzynarodowego.

– Trzeba przerwać mordowanie ludności cywilnej, bombardowanie mieszkań – podkreślał Andrzej Duda. – Niektóre fragmenty Kijowa przypominają Warszawę w 1944 roku – mówił. Jego zdaniem zawieszenie broni to jednak coś, czego chcą Rosjanie. – To oni potrzebują czasu, żeby się przegrupować i logistycznie – dodawał. – Jeśli miałoby dojść do zawieszenia broni to tylko w połączeniu z wycofaniem wojsk rosyjskich – zaznaczał. – Istotne jest dla nas aby Rosja połamała sobie zęby na Ukrainie i dwa razy się zastanowiła w przyszłości zanim zaatakuje kogoś innego czy też na Ukrainie – mówił Andrzej Duda.

Andrzej Duda: Nie strasz nie strasz…

Duda skomentował też sugestie strony rosyjskiej, że działania militarne mogą nie skończyć się na Ukrainie. – Może nie będzie to zbyt polityczne. Jest takie powiedzenie w Polsce, brzydkie zresztą, nie strasz nie strasz… – powiedział polski prezydent. – My chcemy żyć w pokoju. Ale musimy przygotować się do tego, jeżeli ktoś chciałby nas zaatakować – dodał. – Zapewniam, że nasza ojczyzna jest na tyle rozległa, że ewentualnych napastników mielibyśmy gdzie pochować – powiedział.

