Kreml do propagandy wykorzystuje nawet pieski. „Czas zatrzymać hejt na Rosjan”

Rosyjska ambasada we Francji przygotowała propagandowy spot, którego celem jest ocieplenie wizerunku Rosjan. Dyplomaci przekonują, że to obywatele Rosji są poszkodowani w związku z inwazją na Ukrainie. Do nagrania, które opublikowano na Twitterze, dołączono hashtag #StopHatingRussians.

Wojna na Ukrainie. Kreml chce ocieplić wizerunek Rosjan

Na początku spotu widzimy grupę znajomych, która bawi się na domówce. Wszyscy uczestnicy imprezy zwracają się do siebie po angielsku. W pewnym momencie słychać dzwonek do drzwi. Okazuje się, że kolejnemu gościowi towarzyszy pies - jak informuje gospodynię - jest to husky syberyjski. Organizatorka domówki wyprasza mężczyznę, ponieważ goście nie chcą się bawić w towarzystwie psa z Rosji.

Następnie widzowie mogą zobaczyć cicho popiskującego, wyraźnie zmartwionego zwierzaka a w tle słychać smutną piosenkę. W dalszej części klipu do akcji ruszają psy pozostałych uczestników imprezy. Czworonogi tak bardzo chcą się bawić z huskym, że mimo ostrzeżeń ze strony swoich właścicieli, wybiegają z domu i wylewnie witają się z „psem z Rosji”.

twitter

Po chwili wszyscy uznają, że „nie ma sensu bać się Rosjanina” a na ekranie pojawia się hasło „Granice są w ludzkich głowach”, co w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę brzmi wyjątkowo wymownie.

Czytaj też:

Prezydent Duda: Polska jest wystarczająco rozległa, żebyśmy mieli gdzie napastników pochować