Władimir Putin zatwierdził rolę Romana Abramowicza. Rosyjski oligarcha kłamał?

Brytyjski dziennik Financial Times, powołując się na dwie osoby znające szczegóły sprawy donosi, że Władimir Putin osobiście zaaprobował zaangażowanie Romana w rozmowy pokojowe Rosji z Ukrainą. „Błogosławieństwo” prezydenta Rosji ma wskazywać na to, że rosyjski oligarcha od początku zabiegał o zgodę na najwyższym szczeblu, aby móc zaangażować się w negocjacje dotyczące zawieszenia broni między Moskwą i Kijowem, do czego doszło pod koniec lutego.

Ujawnione przez media doniesienia są sprzeczne z deklaracjami Abramowicza, który przekonywał, że nie utrzymuje bliskich kontaktów z Putinem. Według trzech źródeł „FT” rosyjski miliarder po uzyskaniu poparcia ze strony prezydenta Rosji spotkał się z wysokim rangą urzędnikiem z biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i miał pomóc w rozpoczęciu rozmów.

Wojna na Ukrainie. Roman Abramowicz zaangażowanych w rozmowy pokojowe

Od tego czasu obie strony miał zacząć omawiać wstępny plan powstrzymania wojny Rosja – Ukraina. O udziale Abramowicza w negocjacjach informowały pod koniec lutego izraelskie media. Rzecznik rosyjskiego oligarchy stwierdził, że Abramowicz „otrzymał taką ofertę od strony ukraińskiej i stara się pomóc”. Rzecznik nie chciał jednak mówić nic więcej o udziale rosyjskiego miliardera.

Zachodni oficjele informowani o przebiegu rozmów powątpiewali, czy Abramowicz w ogóle odgrywa w nich jakąś rolę. Inni sugerowali z kolei, że Rosjanin z izraelskim paszportem mógł próbować wyolbrzymiać swoje wysiłki, aby uniknąć sankcji ze strony Zachodu i pozbawienia kontroli nad brytyjskimi aktywami, w tym klubem piłkarskim Chelsea z Londynu.

Wojna Rosja – Ukraina. Oligarcha objęty sankcjami mimo wstawiennictwa Wołodymyra Zełenskiego

Według Wall Street Journal prezydent Ukrainy miał prosić USA, aby nie obejmowały Abramowicza sankcjami ze względu na jego mediacje w rozmowach o zawieszeniu broni. Unia Europejska podejmując decyzję o zamrożeniu aktywów oligarchy stwierdziła, że powiązania Abramowicza z prezydentem Rosji „pomogły mu w utrzymaniu znacznego majątku”.

Dawid Arachmia, szef partii Zełenskiego w parlamencie i członek zespołu negocjacyjnego po stronie Ukrainy potwierdził, że Abramowicz jest „mocno zaangażowany w rozmowy pokojowe”. Miliarder miał się spotkać na początku marca m.in. z Władimirem Medyńskim, szefem rosyjskiej delegacji. Odrzutowiec należący do Abramowicza zatrzymał się również w Izraelu i Turcji, które także zaangażowały się w rozmowy jako mediatorzy.

