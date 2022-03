Terlikowski dla „Wprost”: walka moralnie dopuszczalna i konieczna. Cele są dwa

Mam świadomość, że wielu może zarzuci mi, że to, co teraz napiszę jest romantyzmem i idealizmem, że to niemożliwe i nierealistyczne. Może i tak jest, ale warto uczyć się od myślicieli, którzy na analizie wojny i etyki działań wojennych zjedli zęby. Jednym z nich jest Michael Walzer, lewicowy raczej myśliciel. W fundamentalnym, napisanym krótko po wojnie w Wietnamie (której był zdecydowanym przeciwnikiem) dziele „Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe” pokazuje, co powinno być obecnie celem zjednoczonych przeciwko putinowskiej Rosji narodów.