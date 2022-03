750 opakowań leku na tarczycę już w Tarnopolu. „Potrzebujemy 129 tysięcy tabletek miesięcznie”

Kto czytał lub oglądał „Ogniem i mieczem” doskonale zna scenę obrony Zbaraża. Twierdzy broniło ok. 9 tysięcy ludzi, a atakowały ją ponad 10 razy liczniejsze wojska. To był rok 1649 (powstanie Chmielnickiego). Coś, co wydawało się niemożliwe, stało się faktem. Zamek w Zbarażu broniony przez Polaków i Niemców przetrwał atak Kozaków i Tatarów, którzy liczyli na blitzkrieg (wtedy oczywiście określenia wojny błyskawicznej nikt nie znał, ale takie były plany Chmielnickiego).

Deja vu? No właśnie. Zbaraż znajduje się w obwodzie tarnopolskim, który odwiedziliśmy.