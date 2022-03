NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Ambasada Rosji w Polsce może być zamknięta. Najnowsze informacje z 27 marca

Joe Biden dużą część przemówienia, które wygłosił na Zamku Królewskim w Warszawie, poświęcił toczącej się już ponad miesiąc wojnie na Ukrainie

Prezydent Stanów Zjednoczonych wspomniał o kłamliwej narracji Rosji dotyczącej NATO. – Rosja chce przedstawić rozszerzenie NATO jako działanie imperialne. To nieprawda. To sojusz obronny. NATO pracowało przez miesiące, by przekonać Rosję do rozmów. Chcieliśmy iść ścieżką dyplomacji, przedstawialiśmy propozycję, by zwiększyć bezpieczeństwo Europy. Putin każdą propozycję odrzucał, zasłaniał się kłamstwami. Rosja od początku chciała przemocy – podkreślił Joe Biden



– Cieszę się, że prezydent USA Joe Biden, premier Mateusz Morawiecki i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski są razem na Stadionie Narodowym. To widoczny znak, że w Polsce różne władze, różnych szczebli, współpracują ze sobą w kwestii pomocy uchodźcom – powiedział Andrzej Duda

Agencja Reutera poinformowała, że w pobliżu Lwowa słychać było eksplozje. Doszło do niech w sobotę 26 marca tuż po godzinie 16 czasu lokalnego. Takie informacje przekazał urzędnik Rady Miejskiej Lwowa Igor Zinkiewicz. Nad północno-wschodnią częścią miasta unoszą się kłęby gęstego dymu a w powietrzu wyczuwalny jest charakterystyczny zapach spalenizny

Andrzej Duda skrytykował w rozmowie z TVN24 politykę prowadzoną przez Viktora Orbana. Według prezydenta w dłuższej perspektywie przyniesie ona Węgrom znacznie więcej strat niż pożytku i będzie bardzo kosztowna

Sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony wpadł na zaskakujący pomysł. Ołeksij Daniłow stwierdził, że Ukrainie w walce z Rosją pomogłoby otwarcie kolejnych frontów m.in. w obwodzie kaliningradzkim.



7:18 Musimy otrzeźwieć, przestać oddzielać ten ich cholerny balet, muzykę klasyczną, literaturę od ich kałasznikowów. To jest pełne oblicze Rosji: Dostojewski, Czajkowski, balerina Maja Plisiecka, barbarzyństwo, gwałty i śmierć. Ich kultura też jest ich bronią, musimy ją zlikwidować – mówi „Wprost” Victoria Vatutina, absolwentka Akademii Muzycznej we Lwowie, sopranistka z Opery na Zamku w Szczecinie



Sopranistka Victoria Vatutina: Rosjanin gwałci Ukrainkę, a ja miałabym śpiewać arie? 7:06 „Trzeba mieć nadzieję, że wszystko, co najważniejsze podczas wizyty prezydenta USA w Polsce zostało wypowiedziane w zaciszu gabinetów. Nie ma powodów, żeby nie wierzyć Joe Bidenowi w zapewnienia, że Zachód i NATO poważnie traktują swoje sojusznicze zobowiązania, ale te deklaracje nie sprawiły, że w Mariupolu nie trzeba kopać masowych grobów, a bomby które w sobotę spadły na Lwów, były ostatnimi” – pisze we Wprost Dariusz Grzędziński



Pizza, papież i długa wojna. „Czy Ukraińcy właśnie tego oczekiwali od Bidena?” 6:58 – Wszędzie Rosjanie spotykają się z taką samą reakcją ludności, co wskazuje na historycznie zakorzenioną ukraińskość na całym terytorium państwa – powiedział Wołodymyr Zełenski w orędziu do narodu



Prezydent Ukrainy z ważnym przesłaniem do narodu. „Kolejna manifestacja samobójczej polityki Rosji” 6:52 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy: Wzdłuż tras przemieszczania się rosyjskich kolumn wojskowych na terytorium republiki Białorusi dochodzi do wielu przypadków sprzedaży paliwa i prowiantu przez żołnierzy lub ich wymiany na napoje alkoholowe 6:34 Ambasador Rosji w Polsce mówił w rozmowie z czołowym propagandystą Kremla Władimirem Sołowiowem o relacjach z Polską. Siergiej Andriejew przekazał, że misja dyplomatyczna straciła ponad 2/3 pracowników w wyniku wydalenia dyplomatów.



- Mieliśmy 60 pracowników z paszportami dyplomatycznymi, teraz wydalają około 40 z paszportami dyplomatycznymi, kolejne sześć osób z oficjalnymi, czyli okazuje się, że tracimy ponad dwie trzecie naszych pracowników - stwierdził. Dyplomata zapewniał, że żaden z pracowników misji dyplomatycznej nie został przyłapany na niczym nielegalnym, żadnemu nie postawiono także prawdziwych zarzutów. - Nasi współpracownicy zajmowali się działalnością normalną, dyplomatyczną, handlową, zgodnie z ich obowiązkami - przekonywał



Rosja zamknie swoją ambasadę w Polsce? Zastanawiające słowa dyplomaty 6:20 - Ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew uważa, że ​​nie będzie zerwania w stosunkach dyplomatycznych między Rosją a Polską, ale ambasada Rosji w Warszawie może być zamknięta. Jeśli tak się stanie, zamknięta zostanie również ambasada Polski w Moskwie - powiedział dyplomata 6:12 „Batalion obrony terytorialnej z Melitopola, wraz z jednostkami sił zbrojnych z Zaporoża wyzwolił wioski Połtawka i Małyniwka z rąk rosyjskich okupantów” - informuje administracja obwodu zaporoskiego na swoim kanale w serwisie Telegram 6:03 Inwazja Rosji na Ukrainę trwa od 32 dni

