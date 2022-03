Prezydent Ukrainy z ważnym przesłaniem do narodu. „Kolejna manifestacja samobójczej polityki Rosji”

Wołodymyr Zełenski wygłosił orędzie do narodu. Prezydent Ukrainy zwrócił się m.in. do mieszkańców Sławutycza, do którego w sobotę 26 marca weszli Rosjanie. Napotkali jednak ogromny opór ze strony Ukraińców. – Wolny Sławutyczu, który najeźdźcom się nie podporządkował! Dziś wszyscy byliśmy z tobą – na twoich ulicach, na twoim proteście. I wszyscy razem mówimy okupantom jedno: idźcie do domu, póki jeszcze możecie chodzić – powiedział ukraiński przywódca.

Prezydent Ukrainy ostro o Rosji



– Wszędzie – i na wschodzie, i na południu kraju – Rosjanie spotykają się z taką samą reakcją ludności, co wskazuje na historycznie zakorzenioną ukraińskość na całym terytorium państwa – dodał polityk.



Prezydent Ukrainy w dalszej części swojego wystąpienia stwierdził, że skierowane przeciwko ludności cywilnej działania wojenne oznaczają, że Rosja robi wszystko, by doprowadzić do "derusyfikacji" Ukrainy. – Na wschodzie naszego kraju, gdzie (język) rosyjski, obok ukraińskiego, był zawsze stałym elementem codzienności, Rosjanie zamienili tamtejsze miasta w ruinę, tym samym robiąc wszystko, by przeprowadzić derusyfikację tej części naszego terytorium – komentował dodając, że „jest to kolejna manifestacja samobójczej polityki Rosji”.

Zełenski o ważnej roli Polski



W swoim wystąpieniu prezydent Ukrainy wspomniał także o rozmowach z prezydentem Andrzejem Dudą, a także wizycie w Kijowie premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

