Ukraina pilnie potrzebuje samochodów. Pomóc może każdy

Anton Heraszczenko, doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy, za pośrednictwem mediów społecznościowych zaapelował do Europejczyków, aby w miarę możliwości przekazywali Ukrainie samochody. „Tylko jednej grupie łotewskich wolontariuszy udało się od 24 lutego zmontować na Łotwie 120 pojazdów. Ale to za mało” - przekazał.

Powstałą specjalna strona do przekazywania samochodów Ukrainie

„Dziesiątki tysięcy ciężarówek, jeepów, minibusów, autobusów, ambulansów, ciężarówek. Na froncie są one jak materiał eksploatacyjny. Jeden wybuch miny powoduje przebicie opon i chłodnicy, a to oznacza, że samochód trzeba porzucić” – poinformował Heraszczenko.

„Wojna będzie trwała długo. Mogą to być miesiące, a może lata. Dlatego konieczne jest usprawnienie i udoskonalenie systemu poszukiwania samochodów w Unii Europejskiej i przekazania ich na Ukrainę” – przekazał.

Za pośrednictwem Telegrama poinformował również o powstaniu strony internetowej, za której pośrednictwem Ukraińcy i obywatele krajów członkowskich UE mogą zgłaszać chęć przekazania lub sprzedania Ukrainie samochodów. Wszyscy ochotnicy mogą skorzystać ze strony www.carforarmy.in.ua. Jest ona dostępna w dwudziestu językach, w tym również w języku polskim. Żeby przekazać pojazd, wystarczy wypełnić krótki formularz, w którym trzeba podać miasto i kraj zamieszkania, nazwę pojazdu, który chcemy oddać lub sprzedać, a także dane kontaktowe.

Za pośrednictwem wyżej wspomnianej strony mogą zgłaszać się również wolontariusze, którzy będą chcieli pomóc przetransportować pojazd na ukraińską granicę lub do punktu odbioru na Ukrainie. Obecnie na terenie naszego wschodniego sąsiada działa już 30 kierowców ochotników, którzy są gotowi przewozić samochody z krajów UE i przewozić je na Ukrainę.

Rosyjskie straty na Ukrainie coraz większe

Podczas gdy Ukraina stara się pozyskać coraz więcej sprzętu do walki z wrogiem, Rosjanie każdego dnia ponoszą dotkliwe straty na froncie. Od początku wojny zabitych, rannych lub wziętych do niewoli zostało już ok. 16,6 tys. rosyjskich żołnierzy.

Wróg ponosi dotkliwe straty również w sektorze uzbrojenia. Zniszczonych lub przechwyconych przez Ukraińców zostało już: 121 samolotów, 127 helikopterów, 582 czołgi, 1664 wozy opancerzone, 294 systemy artyleryjskie, 1144 pojazdy i 7 statków.

