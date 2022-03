Porażka rosyjskiej armii na froncie. Musi wycofać część jednostek z Ukrainy

Rzecznik Ministerstwa Obrony Ukrainy powiedział na konferencji prasowej, cytowany przez agencję Interfax, że wiele rosyjskich jednostek wycofuje się w głąb kraju lub na Białoruś, aby odbudować zdolność bojową i uzupełnić amunicje. Wszystko przez to, że rosyjska armia w niektórych rejonach nie jest w stanie prowadzić już działań ofensywnych, za pomocą dostępnych sił i środków.

Ołeksandr Motuzianyk mówił również, że Rosjanie wciąż będą próbowali zdobyć, lub przynajmniej doprowadzić do oblężenia Kijowa. Dodał, że podobnie wygląda sytuacja jeśli chodzi o inne miasta: Charków, Czernichów oraz Sumy. Ważne miejsca na rosyjskiej liście zajmują także Mariupol czy Mikołajów. Rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Obrony podkreślił, że Rosja nie jest w stanie przejąć nad nimi kontroli, przez co ucieka się do aktów terrorystycznych.

Motuzianyk zaznaczył, że na razie nie widzi ruchu rosyjskich wojsk na terenie obwodów donieckiego i ługańskiego. Jednym z celów strategicznych jest opanowanie tych terytoriów w granicach administracyjnych. Dalej Rosjanie chcą przebić korytarz lądowy, aby połączyć te obszary z anektowanym Krymem, czemu aktywnie przeciwdziała ukraińska armia.

Rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Obrony zapewnił, że śledzi komunikaty wydawane przez rosyjskie siły zbrojne. Zaprzeczył przy tym doniesieniom o rzekomym zniszczeniu „ogromnej liczby ukraińskich bezzałogowców”. Motuzianyk tłumaczył, że bezzałogowe statki powietrzne są używane wraz z artylerią i inną bronią we wszystkich obszarach grup zadaniowych.

