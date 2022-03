NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Rosja podała, kiedy może użyć broni jądrowej. Najnowsze informacje z 29.03

07:14 CNN publikuje wypowiedzi osoby z otoczenia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, która twierdzi, że pogłoski o zatruciu Romana Abramowicza i dwóch innych członków delegacji na rozmowy z Rosją nie są prawdziwe. "Po prostu kolejny przypadek dezinformacji" - miał powiedzieć informator amerykańskiej telewizji. 07:04 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział powołanie specjalnego zespołu, który będzie monitorował przestrzeganie przez Rosję sankcji. 07:02 „Wróg rosyjski kontynuuje podstępne ataki rakietowe i bombowe, starając się całkowicie zniszczyć infrastrukturę i dzielnice mieszkalne ukraińskich miast. Koncentruje się na magazynach paliw, aby skomplikować logistykę i wywołać kryzys humanitarny” – czytamy w najnowszym raporcie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. 06:58 "W Polsce są ukraińscy żołnierze, którzy regularnie współdziałają z wojskami amerykańskimi” – powiedział urzędnik Białego Domu, odnosząc się do wypowiedzi Joe Bidena.



Amerykanie szkolą w Polsce ukraińskich żołnierzy? Niejasna wypowiedź Joe Bidena 06:50 W Ukrainie na skutek "potężnego" cyberataku przerwane zostało świadczenie usług internetowych - podała firma telekomunikacyjna Ukrtelecom. 06:42 Wywiad Wielkiej Brytanii informuje, że na wschodzie Ukrainy rozmieszczeni zostali członkowie Grupy Wagnera, prywatnego przedsiębiorstwa militarnego. Spodziewane jest przybycie około tysiąca najemników, w tym dowództwa organizacji.



06:33 Ministrowie spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej ustalili 10-punktowy plan pomocy uchodźcom z Ukrainy. Zakłada on m.in. stworzenie ogólnoeuropejskiego systemu rejestracji dla osób uciekających przed wojną w celu zwiększenia możliwości ich mobilności między krajami UE. 06:15 Głównym postulatem Rosji pozostaje neutralny status Ukrainy – donosi Financial Times. Putin ma rezygnować z postulatu "denazyfikacji" i dopuszczać możliwość integracji Ukrainy z Unią Europejską, jeśli ta nie wstąpi równocześnie do NATO.



We wtorek w Stambule kolejna runda rozmów pokojowych. 05:57 Kiedy Rosja może użyć broni atomowej?



- Mamy koncepcję bezpieczeństwa, która bardzo jasno pokazuje, że tylko wtedy, gdy jest zagrożenie dla istnienia państwa, możemy użyć broni jądrowej - mówił Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla.