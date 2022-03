NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Rosja podała, kiedy może użyć broni jądrowej. Najnowsze informacje z 29.03

06:42 Wywiad Wielkiej Brytanii informuje, że na wschodzie Ukrainy rozmieszczeni zostali członkowie Grupy Wagnera, prywatnego przedsiębiorstwa militarnego. Spodziewane jest przybycie około tysiąca najemników, w tym dowództwa organizacji. 06:33 Ministrowie spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej ustalili 10-punktowy plan pomocy uchodźcom z Ukrainy. Zakłada on m.in. stworzenie ogólnoeuropejskiego systemu rejestracji dla osób uciekających przed wojną w celu zwiększenia możliwości ich mobilności między krajami UE. 06:15 Głównym postulatem Rosji pozostaje neutralny status Ukrainy – donosi Financial Times. Putin ma rezygnować z postulatu "denazyfikacji" i dopuszczać możliwość integracji Ukrainy z Unią Europejską, jeśli ta nie wstąpi równocześnie do NATO.



We wtorek w Stambule kolejna runda rozmów pokojowych. 05:57 Kiedy Rosja może użyć broni atomowej?



- Mamy koncepcję bezpieczeństwa, która bardzo jasno pokazuje, że tylko wtedy, gdy jest zagrożenie dla istnienia państwa, możemy użyć broni jądrowej - mówił Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla.