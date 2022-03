Trudna sytuacja żołnierzy: brakuje kamizelek, hełmów, śpiworów. Przydadzą się nawet podpaski

Pod dzisiejszym miastem Chmielnicki żyje kilka tysięcy Polaków. Wielu jednak wyjechało, gdy mogli dostać kartę Polaka. Dziś jak tylko mogą pomagają wojennym uchodźcom wewnętrznym. W samej dwutysięcznej Szaróweczce mają ich około 300. Starostwo i proboszcz polskiej parafii organizują transporty pomocowe z Polski. A mieszkańcy Chmielnickiego uważają, że w całej tej strasznej sytuacji i tak mają jak u pana Boga za piecem, jak mówi Elena z motelu, w którym się zatrzymujemy.

Wielu nazywa miasto Chmielnickim największym bazarem zachodniej Ukrainy. – Ale to prawda. Polacy tylko to potwierdzą. Sam pamiętam, jak jako może 5-latek u schyłku sojuzu jeździłem do Polski, bo babcia, jak wielu tu, miała stosowne pozwolenia, i przywoziło się, co można na handel. Tak się tu Polacy utrzymywali – mówi nam Andrij.