„Dzienniki wojenne”: 11-letnia Vika spod Łucka: Tak się teraz spędza czas w szkole

Autorka tekstu, Olga Matvieieva urodziła się i mieszka w Łucku. Studiuje dziennikarstwo na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. Interesuje się życiem i historią Wołynia: jego ekonomią, polityka, nauką i lubi opowiadać o regionie. Chętnie podróżuje i fotografuje, szukając niezwykłości w prostych rzeczach. Wśród jej prac pojawia się wiele historii o zwyczajnych ludziach.

Vika (na głównym zdjęciu) ma 11 lat i mieszka we wsi pod Łuckiem. Jak wszyscy uczniowie wcześniej chodziła do szkoły, uczyła się, odrabiała lekcje i uwielbiała spędzać czas z przyjaciółmi. Teraz, pomimo tego, że edukacja we wszystkich ukraińskich szkołach nagle została wstrzymana, Vika przyjeżdża do swojej podstawówki codziennie: również w sobotę. Dziewczynka razem z nauczycielami i rodzicami tka siatki maskujące dla Zbrojnych Sił Ukrainy. Mówi, że pomaga, jak tylko może i czuje się przez to potrzebna: „Czasem tkam, czasem coś wycinam. Nie jestem zmęczona”.