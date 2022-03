Cztery europejskie kraje wyrzucają rosyjskich dyplomatów. Powodem szpiegostwo

Holenderski rząd poinformował o wydaleniu z kraju 17 oficerów rosyjskiego wywiadu. Jak czytamy na rządowej stronie, we wtorek ambasador Rosji został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie poinformowano go o wydaleniu z kraju 17 oficerów rosyjskiego wywiadu. Osoby te były akredytowane przy przedstawicielstwach Rosji w Holandii jako dyplomaci, a w rzeczywistości działali jako szpiedzy.

Holandia wyrzuca rosyjskich dyplomatów. Będzie reakcja?

Decyzja holenderskiego rządu podyktowana jest względami bezpieczeństwa. W oświadczeniu podkreślono, że „zagrożenie wywiadowcze wobec Holandii pozostaje wysokie, jak nigdy dotąd”. Wicepremier oraz szef holenderskiego MSZ Wopke Hoekstra skomentował, że Rosja zwykle „nie pozostawia tego typu działań” bez odpowiedzi.

Zaznaczono, że decyzja została podjęta po konsultacjach z kilkoma krajami, a wcześniej rosyjskich dyplomatów wydaliły USA, Polska, Bułgaria, Słowacja, Estonia, Łotwa, Litwa i Czarnogóra.

Rosjanie muszą opuścić Belgię

Agencja Reutera podała z kolei, że na wydalenie 21 rosyjskich dyplomatów zdecydowała się Belgia. Powodem jest rzekome szpiegostwo, stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa czy handel wpływami. Rosjanie, którzy muszą opuścić Belgię, pracowali w ambasadzie Moskwy w Brukseli oraz konsulacie generalnym Rosji w Antwerpii. Wszyscy byli akredytowani jako dyplomaci.

Wezwanie od ministra spraw zagranicznych Simona Coveneya otrzymał także ambasador Rosji Jurił Fiłatow – poinformował portal irishexaminer.com. Ten słyszał natomiast, że z kraju wydalonych musi zostać czterech rosyjskich dyplomatów, a wszystko to z powodu prowadzenia działalności niezgodnej z Konwencją Wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych.

Czechy o zmniejszaniu obecności rosyjskiego wywiadu w UE

Z kolei czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało ambasadę Rosji w Pradze, że jeden z jej pracowników dyplomatycznych został uznany za persona non grata i ma opuścić kraj w ciągu 72 godzin. „Wraz z naszymi sojusznikami zmniejszamy obecność rosyjskiego wywiadu w Unii Europejskiej” – zaznaczono w krótkim oświadczeniu w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

Ponad 600 rosyjskich szpiegów działa w Europie. Ukraiński wywiad wojskowy zdobył listę