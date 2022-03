NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Będzie przełom po negocjacjach z Rosją? Nowe informacje z 30 marca

07:51 Kaczyński: Wszystko wskazuje, że to będzie długa wojna



Należy przychylić się do jednego z ostatnich komunikatów Pentagonu, w którym mowa jest o długiej wojnie. Też tak uważam. Wszystko wskazuje na to, że to będzie długa wojna – mówił Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej. 07:37 Parlament Kanady opowiedział się za wprowadzeniem ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. 07:26 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców poinformowało, że Ukrainę opuściło już 3,9 mln obywateli. Kolejne 6,5 mln musiało uciekać ze swojego miejsca zamieszkania, ale pozostaje w kraju. 07:11 "Dziennik Gazeta Prawna" informuje o kulisach otrucia rosyjskiego miliardera Romana Abramowicza. – Wynik na obecność substancji chemicznej był pozytywny. Ustalono jednak, że była ona dość słaba – mówi źródło dziennika.



Miliarder zaczął źle się czuć w trakcie rejsu z Jasionki do Ankary. Skarżył się na ból i łzawienie oczu. Następnie zaczął stracić wzrok, później pojawiły się problemy ze skórą. Został zbadany w Ankarze, później jeszcze we Lwowie. 07:06 Mimo że trwa wojna na Ukrainie, były prezydent USA Donald Trump w telewizyjnym wywiadzie wezwał Władimira Putina do ujawniania informacji, które rzekomo miałyby obciążać syna Joe Bidena. W 2019 roku Trump w sprawie Huntera Bidena jako prezydent naciskał na Wołodymyra Zełenskiego.



Trump apeluje do Putina o ujawnienie haków na syna Bidena. Kiedyś naciskał na Zełenskiego 06:51 Inwazja na Ukrainę. Ogromne zniszczenia w Mariupolu



Firma Maxar opublikowała nowe zdjęcia satelitarne z Mariupola. Widać na nich ogromne zniszczenia w dzielnicach mieszkalnych. Są też zgliszcza Teatru Dramatycznego. Na budynek, w którym ukrywał się ponad tysiąc osób, spadły rosyjskie bomby. Rosjanie zaatakowali, choć przy schronie umieszczone były widoczne z góry napisy "dzieci".



Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy twierdzi, że Rosja wysłała do walki około 2 tys. żołnierzy z okupowanych terenów Gruzji.



Ambasador Ukrainy przy ONZ Serhij Kysłycia stwierdził, że Rosjanie przeszli do „planu B”. Jego zdaniem, wobec fiaska błyskawicznej ofensywy na stolicę kraju, teraz będą prowadzić wojnę na wyniszczenie. - Plan ten zakłada wywołanie katastrofy humanitarnej na Ukrainie i zniszczenie potencjału rolniczego mojego kraju w celu zastraszenia ukraińskich przywódców politycznych i narodu, by zmusić ich do kapitulacji – mówił dyplomata. 06:23 Brytyjski wywiad donosi, że Rosja wycofuje siły z okolic Kijowa, żeby wzmocnić ofensywę na wschodzie Ukrainy.



Przedstawiciel kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Ołeksij Arestowycz zapowiedział, że w najbliższych tygodniach można spodziewać się intensywnych walk w Donbasie.