Bank Światowy reaguje na zakaz edukacji dla Afganek. Wstrzymuje hojną pomoc

Dziewczęta w Afganistanie nie chodzą do szkoły od sierpnia zeszłego roku, gdy talibowie przejęli władze w kraju. Otwarte pozostały tylko szkoły męskie oraz szkoły podstawowe dla dziewczynek. W zeszłym tygodniu władze cofnęły decyzję zezwalającą starszym uczennicom na powrót do nauki, po ponad półrocznym zakazie.Talibowie powiedzieli, że placówki zostaną ponownie otwarte dopiero po tym, jak zmienią się mundurki dla uczennic. Mają być one zgodne z „prawem szariatu i tradycją afgańską”. Decyzja władz była nagła. Zaskoczyła uczennice i ich rodziców.

– Nie było żadnego rozporządzenia, po prostu dziś rano zdecydowali, że hidżab nie jest właściwy, nie wiadomo, dlaczego – powiedziała Mahouba Seraj, założycielka organizacji pozarządowej Afghan Women’s Network. Dodała, że mundurki dla uczennic w Afganistanie i tak już wystarczająco zakrywają ciało.

Decyzja talibów spotkała się z międzynarodowym sprzeciwem. W sobotę protestujący zgromadzili się w pobliżu Ministerstwa Edukacji w Kabulu, aby zażądać ponownego otwarcia szkół.

Bank Światowy wstrzymuje pomoc finansową dla Afganistanu

Równy dostęp do edukacji był jednym z oczekiwań społeczności międzynarodowej wobec nowych władz Afganistanu, dlatego na decyzję talibów zareagował Bank Światowy. Jego projekty miały na celu zapewnienie kobietom i dziewczętom takiego samego dostępu do usług, jakie przysługują mężczyznom.

Na początku marca zarząd Banku Światowego zatwierdził plan wykorzystania ponad miliarda dolarów z Funduszu Powierniczego Odbudowy Afganistanu na wsparcie pilnych potrzeb w kraju, w tym w edukacji, rolnictwie i zdrowiu. Pieniądze miały być przekazywane nie władzom, ale dystrybuowane za pośrednictwem agencji ONZ i grup pomocowych.

Na początku darczyńcy mieli zdecydować o przeznaczeniu na pomoc 600 milionów dolarów w ramach czterech projektów. Według BBC projekty zostaną wznowione dopiero wtedy, gdy Bank będzie miał pewność, że cele zostaną zrealizowane