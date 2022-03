NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie, dzień 36. Najnowsze informacje z 31 marca

07:17 Siły Zbrojne Ukrainy pokazują zdjęcie zabitego rosyjskiego żołnierza. Znaleziono przy nim biżuterię kobiecą i pieniądze w różnych walutach, które miały być ukradzione w trakcie inwazji.



twitter.com 07:06 - We Lwowie mieszka ok. miliona osób i jeszcze jedno miasto przyjechało do Lwowa. Przebudowane wszystkie szkoły, teatry, sale sportowe – tam ludzie mieszkają. Tysiące ludzi wpuszczają do domów uchodźców. W hotelach nie ma żadnego miejsca - mówi w Radiu Zet mer miasta Andrij Sadowy. 06:59 Pentagon twierdzi, że teren elektrowni atomowej w Czarnobylu opuściła część rosyjskich okupantów. Nieczynna elektrownia i otaczający ją obszar są od początku wojny pod kontrolą Rosjan. 06:52 Prezydent Ukrainy skrytykował część dyplomatów z tego kraju i poinformował o odwołaniu szefów placówek z Gruzji i Maroku. - Mimo całego szacunku: nie będzie broni, żadnych sankcji, żadnych ograniczeń dla rosyjskiego biznesu - proszę poszukaj innej pracy - mówił zdenerwowany prezydent. 06:20 Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informuje, że w środę zestrzelono cztery rosyjskie samoloty. 06:13 New York Times informuje o rosnących napięciach między rosyjskim ministrem obrony Siergiejem Szojgu a prezydentem Władimirem Putinem. Przywódca miał być wprowadzany w błąd, jeśli chodzi o prawdziwą skalę strat wojennych na Ukrainie. 06:03 Szef francuskiej Dyrekcji Wywiadu Wojskowego gen. Eric Vido rezygnuje - informują media. Powodem miała być zła ocena sytuacji na Ukrainie przed rosyjską inwazją. Z tego powodu Pałac Elizejski miał nie brać poważnie doniesień o zbliżającej się agresji. 05:52 Rzeczniczka Białego Domu Kate Biddingfield poinformowała, że Waszyngton rozważa rozszerzenie sankcji na Rosję.