Wojna na Ukrainie. Dramatyczne dane UNICEF na temat sytuacji ukraińskich dzieci

Dyrektorka UNICEF Catherine Russell, komentując przedstawiony raport stwierdziła, że sytuacja w Ukrainie robi się coraz gorsza. – Wraz ze wzrostem liczby dzieci uciekających ze swoich domów, musimy sobie uświadomić, że jesteśmy zobowiązani, by każdemu z nich zapewnić ochronę, edukację, bezpieczeństwo i wsparcie – powiedziała.

Wojna na Ukrainie. Aż 60 proc. dzieci poza domami

Opublikowany raport dotyczy również sytuacji dzieci, które nie zdołały uciec przed wojną na terytoria innych krajów. Wynika z niego, że 2,5 miliona dzieci wraz z rodzicami próbuje znaleźć bezpieczne schronienie poza obszarami objętymi najintensywniejszymi walkami. UNICEF twierdzi, że w sumie aż 60 proc. wszystkich ukraińskich dzieci, musiało w obliczu zagrożenia opuścić swoje domy.

Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia w norweskim parlamencie podał oficjalne dane dotyczące ofiar wśród dzieci. – Cena dla nas jest straszliwa. Dzisiaj wiemy o śmierci już 145 dzieci i to tylko oficjalnie potwierdzone dane. W rejonach okupowanych nie ma możliwości sprawdzenia, ile dokładnie osób zginęło. Natomiast jest pewne, że straciliśmy ich już setki. Tylko pomyślcie o tym. Setki dzieci. Po prostu dzieci – powiedział.

Wojna na Ukrainie. Na uchodźców czekają kolejne zagrożenia

W raporcie podkreślono, że tylko do Polski od początku wojny uciekło 1,1 miliona dzieci, kolejne setki tysięcy z nich wyjechały do Rumunii, Węgier, Mołdawii, Słowacji i Czech. Eksperci UNICEF podkreślają, że przy tak ogromnym ruchu na granicach, pojawia się ryzyko kolejnych zagrożeń, np. w postaci handlu ludźmi.

By ograniczyć zagrożenia związane z napływem uchodźców, UNICEF w porozumieniu z urzędem Wysokiego Komisarza do spraw uchodźców ONZ, oraz poszczególnymi rządami państw i organizacjami pozarządowymi, stworzył tzw. Niebieskie Punkty. To miejsca, w których można pozyskać informacje o możliwych kierunkach dalszej podróży i odnaleźć bliskich, którzy zostali odłączeni od rodziny podczas przekraczania granicy. Każde dziecko zostanie w takim miejscu otoczone niezbędną opieką i zostanie mu zapewnione bezpieczeństwo do czasu odnalezienia rodziny.

