Prezydent Ukrainy chce nałożenia nowych sankcji na Rosję. „Zło musi zostać ukarane”

Wołodymyr Zełenski wystąpił za pomocą wideokonferencji na forum parlamentu Australii. Prezydent Ukrainy nawiązał w swoim przemówieniu do Antonowa An-225 „Mriji”. Największy samolot świata, który został zniszczony przez Rosjan, to po ukraińsku „Marzenie”. Zełenski mówił, że po wybuchu pandemii koronawirusa samolot dostarczając środki medyczne, dawał „życie”, ale teraz jest to niemożliwe, bo „istnieje kraj, który wyznaje inne wartości niż cały cywilizowany świat”.

Ukraiński przywódca zaznaczył, że kraje dzieli duża odległość, ale „ten dystans nie istnieje wobec okrucieństwa Rosjan”. Zełenski przekonywał, że Australia również może czuć się zagrożona. Wszystko przez to, że rosyjscy urzędnicy dyskutują obecnie o możliwości użycia broni atomowej. Dodał, że takiej groźby nie było od dziesięcioleci. Prezydent Ukrainy przypomniał, że Rosja rozpoczęła wojnę, deklarując podporządkowanie lub zniszczenie jego kraju.

Wojna na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski prosi Australię o pomoc

Zełenski stwierdził, że za sprawą Rosji „wróciły najgorsze oblicza XX wieku” – Powróciło zło, o którym ludzie już dawno zapomnieli. Najgorsze jest jednak to, że jeśli Rosja nie zostanie teraz powstrzymana i pociągnięta do odpowiedzialności, to inne kraje, które myślą o podobnej wojnie przeciwko swoim sąsiadom uznają, że to jest możliwe. Teraz decydują się losy światowego bezpieczeństwa – mówił.

Ukraiński polityk zwrócił uwagę, że nikt na Ziemi nie jest w stanie kontrolować deszczu lub wiatru, w związku z czym nie jest w stanie ochronić się przed radioaktywnym skażeniem spowodowanym atakiem bronią atomową. Zełenski przekonywał, że nie ma innego sposobu na zagwarantowanie globalnego bezpieczeństwa niż doprowadzenie do pokoju w Rosji.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że na Rosję powinny zostać nałożone sankcje, aby przekonała się, jakie są skutki takich gróźb. Zełenski chciał również, aby stworzyć narzędzia pozwalające na postawienie przed sądem każdego państwa, które blokuje morskie szlaki handlowe. – Rosja musi zapłacić najwyższą cenę – podsumował ukraiński przywódca. Wezwał, aby nie kupować ropy od Rosji i nie prowadzić z nią żadnej działalności biznesowej.

