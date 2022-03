Wojna na Ukrainie. „W zasadzie ofensywa z terytorium Białorusi już się rozpoczęła”

Choć białoruskie wojska nie włączyły się wciąż do lądowej ofensywy na terenie Ukrainy, to Denysenko twierdzi, że presja ze strony Kremla jest tak duża, że może do tego dojść w każdej chwili. Z informacji doradcy ministra spraw wewnętrznych Ukrainy wynika, że Rosjanie przerzucają swoje wojska do Brześcia, ska zamierzają kontynuować ostrzał rakietowy. Oznacza to, że pociski byłby wystrzeliwane z miejsca oddalonego od granicy z Polską o około 20 kilometrów.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie przegrupowują się na Białorusi?

Ukraińskie dowództwo poinformowało, że na terenie Białorusi widziane były oddziały Wojska Powietrznodesantowego Federacji Rosyjskiej. Zdaniem Sztabu Generalnego są to jednak jednostki, które wycofały się z Ukrainy, by dokonać przegrupowania, uzupełnienia strat w sprzęcie, a także ewakuacji rannych i chorych żołnierzy.

„Na terytorium Republiki Białorusi zarejestrowano ruch sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rosji, przypuszczalnie w celu przegrupowania jednostek, a także utworzenia rezerwy dla uzupełnienia strat w zasobach ludzkich, uzbrojeniu i sprzęcie grup działających w Ukrainie” - informuje agencja Ukrinform.

Euromaidan Press uważa, że logistyczne trudności, z jakimi mierzy się rosyjska armia są wynikiem ogromnej presji ze strony dowództwa, co jedynie potwierdza, że wszelkie ofensywne założenia Kremla nie zostały wypełnione.

