Szef francuskiego wywiadu straci stanowisko. Błędna ocena wojny na Ukrainie

Szef francuskiego wywiadu wojskowego gen. Eric Vidaud po siedmiu miesiącach straci swoje stanowisko – poinformowało BBC. Wszystko przez to, że nie udało mu się przewidzieć wojny na Ukrainie. Gen. Vidaud uznał, że jest to mało prawdopodobne, w przeciwieństwie do wywiadu USA, które trafnie spodziewał się agresji Rosji. Francuz jest obwiniany w raportach o „brak wiedzy w niektórych tematach” i „niewystarczające przekazywanie informacji”.

Na początku marca francuski wywiad krytykował szef sił zbrojnych Francji. Gen. Thierry Burkhard stwierdził, że rodzimy wywiad nie dorównał poziomem informacjom przekazywanym przez USA czy Wielką Brytanię. Celem upublicznienia zdobytych danych było wywarcie presji na Władimira Putina. Francja twierdziła z kolei, że koszty podboju Ukrainy byłyby ogromne, a Rosjanie mieli inne możliwości obalenia ukraińskich władz.

Francja. Gen. Eric Vidaud zdymisjonowany. Powodem wojna na Ukrainie

Według BBC wpadka gen. Vidauda była tym bardziej „żenująca”, że szef francuskiego wywiadu wojskowego był w regularnym kontakcie z prezydentem Emmanuelem Macronem w dniach poprzedzających inwazję Rosji na Ukrainę.

Doniesienia medialne wskazują także na inne powody, które mogły zdecydować o zdymisjonowaniu gen. Vidauda. Kilka tygodni po objęciu stanowiska szef francuskiego wywiadu wojskowego znalazł się w ogniu krytyki za to, że Australia zrezygnowała z wartego miliardy kontraktu z Francją na budowę okrętów podwodnych. Zamiast tego Australia zdecydowała się stworzyć razem z Wielką Brytanią i USA porozumienie AUKUS, które obejmuje wymianę technologii obronnych.

