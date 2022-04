Szef NATO chce powstrzymania wojny na Ukrainie przez Rosję. „Brutalna inwazja Władimira Putina jest szokująca”

Szef NATO na konferencji prasowej podczas prezentacji raportu na temat działalności Sojuszu Północnoatlantyckiego za 2021 r. odniósł się do wojny na Ukrainie. Jens Stoltenberg przyznał, że w ostatnich miesiącach zagrożenie bezpieczeństwa się zwiększyło. – Brutalna inwazja Władimira Putina jest szokująca, ale to nie jest niespodzianka – przekonywał.

Przewodniczący Sojuszu Północnoatlantyckiego przypomniał, NATO dzieliło się informacjami wywiadowczymi i ostrzegało, że Rosja jest gotowa do przeprowadzenia inwazji na pełną skalę. – Przygotowaliśmy się na najgorsze – zapewniał Stoltenberg. Tłumaczył, że z Rosją została podjęta próba dialogu, ale Moskwa zdecydowała się go odrzucić.

Wojna Rosja – Ukraina. Jens Stoltenberg nie ufa Moskwie

– Rosja wielokrotnie kłamała na temat swoich zamiarów. Możemy zatem ją oceniać jedynie na podstawie jej czynów, a nie słów – powiedział szef Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tłumaczył, że dane wywiadowcze NATO pokazują, że „rosyjskie oddziały nie wycofują się z Ukrainy, tylko przegrupowują”. Dodał, że chcą m.in. wzmocnić ofensywę w Donbasie. Stoltenberg mówił też, że Rosja wywiera presję na Kijów i inne ukraińskie miasta.

Przewodniczący NATO przyznał, że należy spodziewać się więcej rosyjskich ataków na Ukrainę, które spowodują więcej cierpienia. – Rosja musi zatrzymać tę bezsensowną wojnę, wycofać wszystkie swoje siły zbrojne i podjąć rozmowy pokojowe w dobrej wierze – podkreślił. Stoltenberg nie był przekonany co do intencji Moskwy podczas negocjacji w Turcji. Zapewnił, że sojusznicy Sojuszu Północnoatlantyckiego będą dostarczać broń Ukrainie tak długo, jak to będzie konieczne.

