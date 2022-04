NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Najnowsze informacje z 1 kwietnia

Wojna na Ukrainie trwa od 24 lutego. Rosjanie wycofują obecnie wojska z okolic Kijowa, a Ukraina i Zachód są przekonane, że chodzi o przegrupowanie w obliczu niemożności zdobycia stolicy.

W okolicach Chersonia trwa ofensywa ukraińska. Rosjanie usiłowali powołać na tych terenach kolejną pseudorepublikę.

Wojska okupanta wycofały się także z okolic Czarnobyla, które były kontrolowane przez Rosjan od początku wojny.

Wielka Brytania zgodziła się na dostarczenie Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej i artylerii.

Śledzimy na bieżąco najnowsze informacje. Można je znaleźć w naszej relacji na żywo.

07:52 27 lutego w okolicach wsi Mała Rochań pod Charkowem Rosjanie ostrzelali ponad 20 cywilnych samochodów, zabijając część jadących nimi osób. Masakra wyszła na jaw dopiero po wyzwoleniu tych terenów przez Ukriańców. Częsci ciał zabitych do tej pory nie można było usunąć. 07:30 Zdaniem byłego premiera Szwecji Carla Bildta Rosja będzie chciała utworzyć na tych terenach Ukrainy, które uda się jej zająć, "coś na kształt Korei Północnej". 07:25 Dekret Władimira Putina nakazujący zagranicznym kontrahentom z „nieprzyjaznych” państw zapłatę za rosyjski gaz w rublach wywołał chłodne reakcje ze strony Niemiec i Francji. Zakręcenie kurka z gazem przez Gazprom pozbawi Rosję ponad 30 proc. wpływów do budżetu.



Dekret Putina ws. płatności za gaz. Rosyjski budżet może tego nie przetrzymać 07:17 Rosja zapowiedziała, że 1 kwietnia otworzy korytarz humanitarny z Mariupola. Dzień wcześniej podobna deklaracja zakończyła się fiaskiem. Ukraińcy sami ewakuowali około 1500 osób, natomiast armia wroga zatrzymywała autobusy i rozkradała pomoc humanitarną. 06:54 Wojna na Ukrainie. Zełenski ukarał dwóch generałów



W nocnym przemówieniu prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o degradacji dwóch ukraińskich generałów, nazywając ich "antybohaterami". - Teraz nie mam czasu zajmować się wszystkimi zdrajcami. Ale stopniowo wszyscy zostaną ukarani - powiedział. 06:37 Doradca szefa MSW Wadym Denysenko w porannym paśmie telewizyjnym poinformował, że Ukraińcy odnoszą sukcesy w okolicach Chersonia. Mieli wyprzeć najeźdźców z 11 osad. 06:18 Rosja wycofuje wojska z północy obwodu kijowskiego w kierunku granicy państwowej z Białorusią. Według porannego raportu Sztabu Generalnego, w kolumnach Rosjan znajdują się skradzione samochody i zrabowane mienie. 06:02 Na Ukrainie walczy już około 300 Syryjczyków - podaje "New York Times".