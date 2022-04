Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: pamiętamy w Polsce wywózki, kto upomni się o setki tysięcy Ukraińców?

Tym, co wyprawiają na Ukrainie, Rosjanie odarli swoje wojsko z honoru, a żołnierzy z mundurów, będących zawsze symbolem karnej armii. Więc nazywanie rosyjskiego żołdactwa żołnierzami jest rażącym nadużyciem. Setki zabitych cywili, kobiet i dzieci to nie wynik ataków na cele wojskowe, jak przedstawia to propaganda rosyjska. W świetle faktów i międzynarodowego prawa wojennego to świadome, celowe, zorganizowane ludobójstwo.

W połączeniu z gwałtami, grabieżami i mordami obciążą armię rosyjskiej i jej dowódców, którzy do takiego działania wydają rozkazy. To zapisuje się na krwawych kartach historii współczesnej Rosji. Z wymazywaniem z pamięci tego ludobójstwa Rosjanie szybko się nie uporają.