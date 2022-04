„Odarte z honoru żołdactwo, nie nazwę ich żołnierzami”. Gen. Skrzypczak ostro o Rosjanach

Od pierwszych dni wojny w Ukrainie opinia światowa z przerażeniem i bezradnością przygląda się bestialstwu Rosjan. Świadomie nie używam słów „rosyjskich żołnierzy”. Bo to, co jest okrutnym doświadczeniem niewinnych ukraińskich cywili, jest bandytyzmem. Tym, co wyprawiają na Ukrainie, Rosjanie odarli swoje wojsko z honoru, a żołnierzy z mundurów, będących zawsze symbolem karnej armii. Więc nazywanie rosyjskiego żołdactwa żołnierzami jest rażącym nadużyciem.

Setki zabitych cywili, kobiet i dzieci to nie wynik ataków na cele wojskowe, jak przedstawia to propaganda rosyjska. W świetle faktów i międzynarodowego prawa wojennego to świadome, celowe, zorganizowane ludobójstwo. W połączeniu z gwałtami, grabieżami i mordami obciążą armię rosyjskiej i jej dowódców, którzy do takiego działania wydają rozkazy. To zapisuje się na krwawych kartach historii współczesnej Rosji. Z wymazywaniem z pamięci tego ludobójstwa Rosjanie szybko się nie uporają.